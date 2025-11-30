본문 바로가기
제주항공 참사 유가족, 1일 대통령실 앞 삭발·밤샘 농성 돌입

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.30 10:46

항철위 공청회 중단·독립조사기구 이관 촉구

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 항공철도사고조사위원회(항철위)의 사고 조사 공청회를 나흘 앞두고 강하게 반발하며, 오는 1일 대통령실 앞에서 삭발과 밤샘 농성에 돌입한다. 조사 주체의 독립성을 확보하지 않은 채 공청회를 강행하는 것은 "참사 축소·은폐 시도"라는 것이 유가족의 주장이다.

12·29 여객기 참사 희생자 유가족 등이 지난 1일 서울 용산역 앞에서 '책임자 처벌, 진상규명 촉구'등을 주장하며 용산 대통령실 방향으로 행진을 준비하고 있다. 연합뉴스

12·29 여객기 참사 희생자 유가족 등이 지난 1일 서울 용산역 앞에서 '책임자 처벌, 진상규명 촉구'등을 주장하며 용산 대통령실 방향으로 행진을 준비하고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회는 30일 "공청회 중단과 항철위 이관을 위해 결사 항전으로 투쟁하겠다"며 "유가족들이 대통령실 앞에서 삭발식을 진행하고 곧바로 노숙 농성에 들어간다"고 밝혔다.


유가족들은 항철위를 국토교통부 산하가 아닌 국무총리 산하 독립조사기구로 이관해야 한다고 지속해서 요구해 왔다. 항공·철도 정책을 담당하는 국토부 소속 위원회가 사고 조사를 맡는 구조는 신뢰성 문제가 불가피하다는 이유에서다.

그러나 이 같은 요구가 수용되지 않은 상황에서 항철위가 내달 4∼5일 사고 조사 결과를 발표하는 공청회를 예고하자, 유가족들은 "조사 절차를 졸속으로 마무리하려는 것"이라며 강하게 규탄했다.


국회에서는 항철위를 국토부로부터 독립시키는 내용의 개정안이 발의돼 있지만, 지난 26일 법안 심사가 연기되면서 논의는 진전되지 못한 상태다.


유가족협의회는 1일 기자회견을 열어 조사 주체의 독립성 문제를 다시 제기하고, 삭발식·촛불문화제·밤샘 농성을 통해 공청회 중단과 항철위 이관을 촉구할 계획이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
