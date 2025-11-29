본문 바로가기
부산도시공사, 일광4BL 통합임대주택 기계·소방 분야 품질점검 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.29 11:06

입주예정자 의견 반영해 위생·소방설비 전반 재점검… “입주 초기 불편 최소화”

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 오는 12월 입주를 앞둔 일광4BL 통합임대주택을 대상으로 기계·소방(기계) 분야 품질점검을 시행했다.

부산도시공사가 일광4BL 통합임대주택 기계·소방 분야 품질점검을 실시하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사 제공

이번 품질점검은 입주예정자 사전방문 행사에서 확인된 의견과 점검 결과를 토대로 이뤄져, 임대주택 특성상 사용 빈도가 높은 위생설비와 입주민 안전과 직결되는 소방설비를 중심으로 진행됐다.


세대 내 위생기구 작동 상태, 누수 여부, 환기와 급·배수 시스템 등 생활 편의 관련 항목을 면밀히 확인하고, 소방펌프·소화전 등 주요 소화설비가 화재 등 비상 상황에서 즉시 작동 가능한지 여부도 중점적으로 점검했다.

신창호 사장은 "사전점검에서 도출된 사항을 철저히 반영해 재점검을 시행해 입주 초기 불편을 최소화하고 임대주택의 품질을 높이고 있다"며 "체계적인 품질관리 시스템을 기반으로 공공임대주택의 품질을 지속적으로 향상시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

