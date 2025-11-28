본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'대장동 50억 클럽' 檢, 곽상도 징역 3년·아들 징역 9년 구형

서믿음기자

입력2025.11.28 21:07

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"정당한 근로 대가로 보기 어려워…
사실상 곽 전 의원에게 준 돈"

대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 민간사업자로부터 50억원(실수령액 약 25억 원)을 받은 혐의로 기소된 곽상도 전 국민의힘 의원과 그의 아들에 대해 검찰이 실형을 요구했다. 선고는 내년 1월 30일 오후 2시에 이뤄질 예정이다.

곽상도 전 의원. 연합뉴스 제공

곽상도 전 의원. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의23부(재판장 오세용) 심리로 28일 열린 결심 공판에서 검찰은 곽 전 의원에게 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 적용해 징역 3년을 선고해 달라고 요청했다.


함께 재판에 넘겨진 아들 곽병채 씨에게는 징역 9년을 구형했고, 뇌물로 받은 금액의 두 배에 해당하는 벌금 50억1062만원, 추징금 25억5531만 원도 함께 부과해 달라고 했다.

또한 대장동 사업 비리에 연루된 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨에 대해서는 범죄수익 은닉 혐의로 징역 2년, 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 징역 3년 등 총 5년의 형을 요청했다.


검찰은 "말단 직원이던 곽 전 의원의 아들이 퇴직금 명목으로 50억원을 받는 것은 상식적으로 납득할 수 없다"며 "이는 곽 전 의원에게 전달된 돈이라는 점을 어렵지 않게 유추할 수 있다"고 강조했다.


곽 전 의원은 2021년 4월 화천대유를 퇴사한 아들 병채 씨 명의로 퇴직금·상여금 형식의 50억 원을 받아 챙긴 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물 등)로 재판에 넘겨졌다.

그러나 1심 재판부는 대장동 민간업자 남욱 변호사로부터 5000만원의 정치자금을 부정하게 받은 혐의만 인정하고, 뇌물 및 알선수재 혐의는 무죄로 판단해 벌금 800만원과 5000만원 추징을 명령했다.


이후 검찰은 보강 수사를 진행한 뒤 같은 해 10월 곽 전 의원 부자와 김씨가 뇌물을 성과급으로 위장해 숨겼다며 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의를 추가로 적용해 다시 기소했다.


곽 전 의원의 뇌물 사건 항소심은 이 사건의 진행 상황에 따라 판단하기로 하고 현재 심리가 멈춰 있는 상태다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기