하이브 뮤직그룹 APAC, 홍콩 화재 참사에 애도…5억 원 성금 기탁

이경호기자

입력2025.11.28 11:21

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 하이브 뮤직그룹 APAC(HYBE MUSIC GROUP APAC)이 홍콩 고층 아파트 화재 참사 희생자들을 추모하며 성금 5억 원(약 266만 홍콩달러)을 기부했다고 28일 밝혔다.


하이브 뮤직그룹 APAC이 기부한 성금은 홍콩 비영리단체를 통해 함께 화재 참사 유가족을 지원하는 데 사용될 예정이다

하이브 뮤직그룹 APAC 산하 6개 레이블(빅히트뮤직, 빌리프랩, 쏘스뮤직, 플레디스엔터테인먼트, KOZ엔터테인먼트, 어도어)은 "홍콩 화재 사고로 안타깝게 생명을 잃은 분들께 깊은 조의를 표한다"며 "갑작스러운 사고로 큰 충격과 슬픔을 겪고 있는 모든 분께 마음을 다해 위로를 전한다. 피해가 하루빨리 수습되고 공동체가 다시 일상을 되찾길 바란다"고 밝혔다.


유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 "화재로 피해를 입은 모든 분께 깊은 애도와 위로를 전한다"라며 "힘든 시간을 보내고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되길 바라며 조속한 피해 복구를 기원한다"라고 말했다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "홍콩 화재로 어려움을 겪는 분들을 위해 기부해준 하이브 뮤직그룹 APAC에 감사드린다"며 "전해주신 성금은 유가족을 위해 소중히 사용하겠다"고 밝혔다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
