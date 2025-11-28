본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 외인 순매도에 3930선으로 밀려

유현석기자

입력2025.11.28 10:16

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피가 외국인 순매도에 1% 넘게 하락하며 3930선으로 밀려났다. 반면 코스피는 3% 가까이 오르면 900선을 회복했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코스피는 28일 오전 10시9분 기준 전거래일 대비 48.52포인트(1.22%) 하락한 3938.39를 기록했다.


투자자별로(KRX, NXT 통합)는 외국인이 7121억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 6736억원과 623억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 2.29% 밀렸다. 또한 유통도 1.19% 하락했다. 반면 의료·정밀, 건설은 1% 이상 상승하고 있다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2400원(2.32%) 밀린 10만1100원에 거래됐다. 또한 LG에너지솔루션은 5.71% 빠지고 있으며 HD현대중공업, NAVER, 삼성물산은 2% 이상 하락하고 있다. 또한 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, SK스퀘어도 1% 이상 밀리고 있다.


코스닥은 전거래일 대비 24.79포인트(2.82%) 오른 904.85를 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2703억원과 2224억원을 순매수했다. 반면 개인은 4570억원을 순매도했다.


업종별로는 제약이 6.03% 오르고 있으며 화학, 의료·정밀, 기계·장비, 오락·문화 등이 2% 이상 상승 중이다. 반면 비금속은 소폭 밀리고 있따.


시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 1만6000원(3.07%) 오른 53만7000원을 기록했다. 코오롱티슈진과 펩트론은 각각 2.119%, 18.51% 급등했다. 케어젠도 10.86% 오르는 등 대부분이 상승하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기