대우건설, 동래 푸르지오 에듀포레 내달 474가구 일반분양

최대열기자

입력2025.11.28 09:35

대우건설은 부산 동래구 안락동에 짓는 동래 푸르지오 에듀포레를 다음 달 분양한다고 28일 밝혔다. 안락1구역 재건축사업을 거쳐 공급하는 단지로 지하 3층~지상 최고 38층 총 12개 동 1481가구 규모로 짓는다. 이 가운데 전용면적 74~84㎡ 474가구를 일반분양한다.


단지 주변에 유치원, 학교가 여럿 있다. 안락동 서쪽으로 사직 학원가와 야구장이 있고 동쪽으로는 문화·쇼핑시설을 다니기 편하다. 원도심 중심부에 들어서 각종 생활 기반시설을 바로 누릴 수 있다. 원동 나들목·동해 남부선을 통해 도심 내외를 다니기 편리하다.


외관은 도시 경관과 조화를 이루도록 디자인했고 일부 동은 경관조명을 넣은 옥상 구조물과 측벽을 배치했다. 대지면적 가운데 37% 정도를 조경면적으로 확보했다. 단지 중앙에 입체형 공용시설 라운지를 짓고 옥상정원·놀이터 등 휴게시설을 넣을 예정이다. 남북 통경축을 확보하고 외부 공원을 연계해 개방감을 확보했다. 주민 공용시설에는 피트니스와 GX룸, 독서실, 공유오피스 등을 배치할 계획이다.

동래 푸르지오 에듀포레 투시도. 대우건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

