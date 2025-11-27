LG CNS, 김태훈·최문근 부사장 승진…"급변하는 AX 시장 선도"

부사장 2명·전무 1명 승진 등 임원 인사

"미래 사업·기술 성장 견인할 인재 중용"

LG CNS는 27일 이사회를 열고 부사장 2명과 전무 1명 승진, 상무 5명 신규 선임 및 계열사 전입 1명 등을 포함한 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.

LG CNS는 이번 임원인사에서 인공지능 전환(AX) 시장을 선도하고 실행 가속화 역량을 결집, 미래 사업과 기술 성장을 견인할 인재들을 중용했다고 설명했다.

우선 에이전틱AI·클라우드 사업의 중추적 역할을 담당하는 'AI클라우드사업부' 김태훈 전무와 AX 전략 수립의 싱크탱크인 컨설팅 전문 조직 'Entrue부문' 최문근 전무를 부사장으로 승진시켰다. 차세대 성장 동력인 피지컬 AI, 로봇 분야의 성장을 이끌고 유통 물류 자동화 시장 1위 지위를 굳건히 한 '스마트물류&시티사업부' 이준호 상무는 전무로 올렸다,

또 국내외 AI데이터센터 설계·구축·운영 분야에서 탁월한 성과를 거둔 30대 젊은 인재 '클라우드데이터센터사업담당' 조헌혁 담당 상무로 신규 선임했다.

LG CNS는 이번 임원 인사를 통해 핵심 경쟁력인 '고객·산업 전문성'과 'IT기술·서비스 역량'을 지속 강화하고, 고객 비즈니스 혁신을 선도한다는 계획이다. 급변하는 인공지능 전환(AX) 시장도 주도해 나간다.





