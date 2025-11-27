본문 바로가기
구리시, 구리유통종합시장 ‘공유주차장’ 지정…12월 1일부터 야간 개방

이종구기자

입력2025.11.27 14:58

구리유통종합시장 주차장
밤 9시부터 다음날 오전 9시까지 공유 개방
주민 이용 편의 및 주차난 완화 기대

경기 구리시(시장 백경현)는 주차공유 문화 확산과 지역 주민들의 주차 불편 해소를 위해 구리유통종합시장 내 주차장을 '공유주차장'으로 공식 지정하여 12월 1일부터 시민에게 개방한다고 27일 밝혔다.

구리시청 전경. 구리시 제공

구리시청 전경. 구리시 제공

'공유주차장 '사업은 도시 주차난 해소를 위해 개인·기관·단체 등이 보유한 부설주차장을 유휴 시간대에 시민에게 개방(공유)하는 사업이다.


구리유통종합시장 공유주차장은 2025년 12월 1일부터, 매일 밤 21시부터 다음날 9시까지 시민 누구나 이용할 수 있다. 시는 이를 통해 주차 편의를 높이는 동시에, 지역 내 공유 주차 문화 확산에도 도움이 될 것으로 기대한다.

백경현 시장은 "구리유통종합시장 공유주차장 지정을 통해 시민들에게 쾌적한 주차 환경을 제공하는 동시에 도시 공간을 효율적으로 활용하는 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 공유 주차 확대에 지속적으로 힘쓰겠다"라고 말했다.


한편, 구리시는 현재 공공기관과 민간 시설 등 총 18개소, 주차면 1,279면을 평일 야간 및 주말에 공유주차장으로 개방하고 있으며, 앞으로도 공유 주차 문화 확산을 위해 노력할 예정이다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
