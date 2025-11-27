본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민은행, 중기 퇴직연금 활성화 대출 지원…500억 규모

부애리기자

입력2025.11.27 13:53

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
KB국민은행, 중기 퇴직연금 활성화 대출 지원…500억 규모
AD
원본보기 아이콘

KB국민은행이 중소기업의 퇴직연금 활성화를 위해 퇴직연금 제도를 신규 도입하는 중소기업에 약 500억원 규모의 대출을 지원한다고 27일 밝혔다.


이번 대출 지원은 지난 5월 고용노동부가 주관해 KB국민은행과 신용보증기금이 맺은 '퇴직연금 활성화를 위한 융자지원 업무협약'의 일환이다.

협약에 따라 KB국민은행은 신용보증기금에 16억원의 특별출연료와 4억원의 보증료 지원금을 출연해 약 500억원 규모의 보증서 대출을 지원한다. 지원 대상은 전년도 1월 1일 이후 퇴직연금제도를 신규 도입하고, 도입 후 1개월 이상 경과한 중소기업이다. 퇴직연금 제도 도입일로부터 1년 이상 경과한 기업의 경우에는 부담금 납입내역이 있는 기업만 지원할 수 있다.


대출 지원은 ▲특별출연 협약보증 ▲보증료 지원 협약보증으로 나누어 지원되며 업체별 최대 보증 한도는 5억원이다.


'특별출연 협약보증' 대상 기업은 최초 3년간 100%의 보증 비율과 함께 3년간 0.3%포인트의 보증료율 우대를 받을 수 있다. '보증료 지원 협약보증' 대상기업은 은행이 3년간 연간 0.5%포인트의 보증료를 부담해 총 1.5%포인트의 보증료를 지원받을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 지원은 중소기업의 퇴직연금 도입과 안정적인 운영을 돕기 위한 실질적 금융 지원"이라며 "앞으로도 민·관·공이 협력 중소기업 근로자의 노후 안전망 강화와 퇴직연금 제도 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기