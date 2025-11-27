한국주택금융공사, 성수동서 팝업스토어 운영… 주택금융 체험 기회 제공

내 집 마련 성향테스트·OX퀴즈·포토존 등 참여형 프로그램 마련

한국주택금융공사(사장 김경환)는 서울 성수동에서 28일부터 30일까지 3일간 팝업스토어를 운영하며 국민과 직접 소통한다고 27일 전했다.

팝업스토어는 서울시 성동구 아차산로 120 틸테이블에서 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다.

이 행사는 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 구성됐다. 방문객들은 ▲내 집 마련 성향테스트 ▲공사 관련 OX퀴즈 ▲내가 살고 싶은 집 그리기 등 다양한 체험 프로그램을 통해 공사의 역할과 주택금융을 자연스럽게 이해할 수 있다.

또 행사장에는 보금자리론, 전세자금보증, 주택연금 등 공사 상품을 한눈에 확인할 수 있는 전시 공간이 마련되고, 공사 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 포토존도 운영된다. 방문객에게는 캐릭터 굿즈 등 소정의 기념품도 제공된다.

한국주택금융공사 관계자는 "일상 속에서 국민에게 공사와 주택금융을 알릴 수 있는 의미 있는 행사를 처음으로 준비했다"며 "다양한 채널을 통해 국민과 소통하고, 국민의 목소리에 귀 기울이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

공사는 올해 홍보 활동 성과를 인정받아 '한국공공브랜드 공공기관/슬로건 부문 최우수상'과 '올해의 광고 PR 은상'을 수상했다.

