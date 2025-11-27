대전교육청, 직업계고 '1년간 유지취업률' 전국 1위

졸업생들 단순 취업 아닌 장기적인 고용 안정성 원해



졸업생 취업률도 전국 3위

대전교육청이 직업계고 '1년간 유지취업률' 전국 1위를 달성했다.

대전시교육청이 교육부와 한국교육개발원이 발표한 '2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사' 결과, 대전 직업계고의 유지취업률이 71.4%로 전국 1위를 달성했다.

이번 통계에서 특히 주목할 점은, 취업 후 1년 이상 고용 상태를 유지하는 비율을 나타내는 유지취업률이 71.4%로 전국 1위를 기록한 것이다. 이 지표는 졸업생들이 단순 취업이 아닌 장기적인 고용 안정성을 확보하고 있음을 명확히 보여주는 취업의 질적 성장의 증거이다.

이러한 성과는 대전시교육청이 추진하는 취업 기회 제공, 취업 역량 강화, 안전한 현장실습 운영이라는 일관된 직업교육 지원 체계에서 비롯됐다는 평가다.

교육청은 중소기업 특성화고 인력양성사업, 산학 일체형 도제학교, 나노 융합기술 인력양성사업, '일자리 NEW 365 매칭 데이'등을 통해 산업 수요에 부합하는 다양한 양질의 취업처를 발굴해 학생-기업 간 실질적인 매칭을 강화했다.

또한 학생들의 취업 준비도와 직무 역량 향상을 위해 DJ(Dream&Job) 취업사관학교, AI 기반 모의 면접 교육, 직무 컨설팅, 대전희망인재 프로그램 등 학생 맞춤형 집중 지원 프로그램을 운영했다. 이 과정에서 금융권 및 공공기관과 같은 선호도가 높은 일자리 진출 성과도 나타났다.

실제로 2025학년도 현재까지 한국철도공사(코레일) 13명(대전도시과학고, 충남기계공업고, 대전여자상업고), 한국은행 2명(대전여자상업고), 하나은행 6명(대전여자상업고, 대전신일여자고) 등 총 30명의 학생이 공공기관 및 우수 기업에 합격하는 구체적인 성과를 달성하고 있으며, 앞으로도 이러한 성과의 확대가 예상된다.

아울러 현장실습을 단순 체험이 아닌 취업으로 연계되는 과정으로 강화하고 있다. 실습 기업에 대한 사전 점검과 학생 안전관리 체계 구축, 실습일지 및 AI 기반 위험징후 모니터링을 통해 안전한 실습 환경을 조성함으로써 실습 후 안정적인 취업으로 이어질 수 있도록 지원하고 있다.

대전시교육청 김영진 과학직업정보과장은 "대전 직업계고 유지취업률 전국 1위 취업률 달성은 학생 맞춤형 진로 지원과 직무역량 강화 노력이 현장에서 실질적인 효과를 거두고 있다는 증거"라며 "앞으로도 학교, 지자체, 유관기관과 협력해 학생들이 양질의 일자리에 안정적으로 진출할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>