[클릭 e종목]"화승엔터프라이즈, 2026년 월드컵 앞두고 수주 회복 기대감↑"

DS투자증권은 27일 화승엔터프라이즈에 대해 올해 실적 부진을 딛고 2026년 북중미 월드컵에 맞춰 오더 회복이 가시화될 전망이라고 분석했다.

김수현 DS투자증권 연구원은 "2026년 북중미 월드컵을 앞둔 아디다스 측의 보수적 재고 정책에 따라 2025년 하반기 실적 가시성은 대폭 낮아진 상황"이라고 평가했다.

올해 2분기 관세 이슈에 따른 매출 이연과 3분기 고객사 오더 축소 여파로, 화승엔터프라이즈는 3분기 매출 3558억원(전년 대비 -8%), 영업이익 1억원(전년 대비 -99%)으로 어닝 쇼크를 기록했다. 김 연구원은 "4분기도 고객사 수주 감소에 따른 가동률 하락과 고정비 부담은 지속될 것"이라고 전망했다.

다만 2026년 월드컵 특수와 신제품 사이클 진입에 대한 기대가 커지고 있다. 김 연구원은 "아디다스의 재고 조정 사이클에 취약한 점은 약점이지만, 오리지널 라인(삼바, 가젤)의 인기가 지속되고 있고 러닝·트레이닝 등 퍼포먼스 라인 역시 수요가 견고하다"고 진단했다.

또한 "2분기부터는 북중미 월드컵을 대비한 재고 확충을 시작할 것으로 예상돼 이에 따른 오더 물량 역시 점진적인 증가세로 전환될 전망"이라며 "고단가 제품 중심으로의 수주 비중 확대는 2026년 오더가 정상화될 경우 ASP 상승과 함께 이익 레버리지 효과를 극대화할 수 있는 구조적 장점"이라고 강조했다.

김 연구원은 2026년 실적 전망에 대해 매출 1조7400억원(전년 대비 +10.5%), 영업이익 884억원(전년 대비 +227.3%)의 높은 성장세를 예상했다.

주가 모멘텀 역시 조만간 회복 가능성이 제기된다. 그는 "올 하반기 실적 부진은 주가에 선반영 됐다"며 "내년 오더 회복 기대감은 올해 4분기~내년 1분기 중 ▲아디다스의 재고 정책 완화 ▲오더 회복 ▲가동률 상승이 확인될 경우 빠르게 주가에 선반영될 가능성이 높다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



