이해진의 큰그림…네이버, 두나무 품고 '디지털 자산 패권' 뛰어들다

26일 이사회서 80조 결제망+업비트 거래 인프라 결합 최종 의결

이해진·송치형 27일 네이버 사옥서 함께 등판…미래 전략 설명

네이버가 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무를 품으면서, 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 글로벌 자산시장 경쟁을 향한 본격적인 승부수를 띄웠다는 평가가 나온다. 네이버파이낸셜이 두나무를 주식교환 방식으로 완전 자회사화하기로 결정한 26일 이사회는 그동안 이해진 의장이 구축해온 글로벌·핀테크 전략의 윤곽을 최종 확인한 순간이라는 해석도 뒤따른다. 네이버가 가상자산 거래소 지분에 투자하는 수준을 넘어서, 검색·커머스·콘텐츠·결제까지 확장된 생태계 한복판에 블록체인 기반 금융 인프라를 직접 심겠다는 의지를 드러낸 셈이다.

이 의장은 올해 상반기 경영 일선에 복귀한 이후 글로벌 투자와 신사업 확장에 속도를 내왔다. 5월 테크비즈니스 부문 신설, 6월 미국 법인 '네이버벤처스' 설립과 트웰브랩스 투자, 8월 스페인 중고거래 플랫폼 왈라팝 완전 인수 등까지 동선은 명확했다. 국내 포털과 커머스 중심의 성장 한계를 벗어나기 위해선 새로운 축이 필요했고, 그 마지막 조각이 '디지털 자산'이었다는 분석이다.

네이버파이낸셜은 이미 연간 결제액 80조원에 달하는 네이버페이를 중심으로 온라인 간편결제 시장 선두를 달리고 있다. 두나무는 말 그대로 업비트를 통해 국내 거래량의 80% 이상을 점유하는 대표 사업자다. 두 회사의 기능이 결합하면 국내에서 가장 큰 디지털 지갑과 가장 강력한 가상자산 거래 인프라가 하나의 생태계로 묶이게 된다. 단순히 "결제와 코인을 연결한다" 수준이 아니라, 원화 기반 스테이블코인의 통합 금융 플랫폼이 한 번에 만들어지는 셈이다.

업계에서는 두나무의 '기와체인'을 통해 원화 연동 스테이블코인을 발행한 뒤 네이버페이 결제 시스템과 연결하는 방식이 유력한 활용 구상으로 언급된다. 스테이블코인은 변동성이 적고 실물통화와 연동된 디지털 자산으로, 글로벌 플랫폼 간 결제 표준으로 주목받아왔다. 거대한 네이버 생태계 내부에서 스테이블코인을 결제수단으로 쓸 수 있게 되면 자연스럽게 사용자 기반이 확보되고, 이후 해외 서비스까지 확장되면 글로벌 디지털 원화 실험도 가능해진다.

네이버의 콘텐츠·커머스 생태계에 네이버페이의 결제망을 덧대고, 여기에 두나무의 기술을 합치면 사용자가 일상적인 소비와 금융을 오가는 과정에 네이버가 관여할 수 있다. 결제, 자산 이동, 포인트 적립, 디지털 보상 구조가 단일 생태계에서 돌아가는 셈이기 때문에 네이버 입장에서는 광고 외 수익원을 확보하고, 사용자 체류 시간을 늘리고, 플랫폼 의존도를 강화하는 효과가 동시에 생긴다.

인공지능(AI) 분야에서도 이번 결합은 확장성을 만든다. 네이버는 최근 자체 AI 모델 강화에 나서고 있는데, 두나무가 가진 블록체인 기술은 생성형 AI 서비스의 활용성을 높일 수 있다. 나아가 AI가 스스로 결제·정산·계약을 실행하는 에이전트 모델도 구현할 수 있다는 전망이 나온다. 단순한 금융 확장이 아니라 네이버 전체 서비스의 기술 구조를 재정의하는 변화라는 의미다.

다만, 공정거래위원회의 기업결합 심사는 이번 합병의 변수로 남는다. 국내 간편결제 1위 사업자와 가상자산 거래 1위 사업자의 결합인 만큼 시장지배력 강화나 독과점 가능성을 따져볼 수밖에 없다. 다만 두 회사 모두 전통 금융업자가 아닌 만큼 금산분리나 금가분리(금융과 가상자산의 분리) 규제는 직접적으로 적용되지 않을 것이란 게 업계 판단이다. 결국 경쟁제한성 여부가 쟁점으로 부상할 전망이다.

한편 네이버와 두나무는 27일 경기도 성남 네이버 제2사옥에서 합병안을 공식 설명한다. 외부 노출이 드문 이해진 의장과 송치형 두나무 회장이 나란히 등장할 예정이어서, 양사가 이번 결합을 미래 전략의 중심으로 두고 있다는 의미로 해석된다. 단순한 인수합병이 아니라, 네이버가 글로벌 자산시장과 디지털 금융 체계의 전면으로 뛰어들겠다는 선언에 가깝다는 평가가 나온다.





