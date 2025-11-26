평택항만공사, 25일 부산 엑스포서 '해양안전체험관' 운영

경기평택항만공사가 25일 부산 벡스코에서 열린 '2025 대한민국 해양 모빌리티 안전 엑스포'에 참가해 해양안전문화 확산을 위한 다양한 행사를 진행했다.

평택항만공사는 경기해양안전체험관을 개설해 시민들이 쉽고 흥미롭게 해양안전을 알 수 있도록 ▲해양안전 디지털 교육 ▲고객상담(해양안전 체험 안내 등) ▲'나는야 생존왕'퀴즈 이벤트 ▲'SOS 나만의 팔찌 만들기'등 방문자 참여 중심의 콘텐츠를 운영했다.

특히 '나는야 생존왕'퀴즈 이벤트는 해양사고 발생 시 필요한 대처방법과 기본 안전수칙을 익힐 수 있어 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

또 'SOS 나만의 팔찌 만들기'체험은 색상별 구조신호 의미를 이해하고 현장에서 직접 제작하는 활동으로 어린이부터 성인까지 모두 즐길 수 있고, 교육 효과와 흥미 요소를 동시에 갖춘 덕분에 방문객들에게 긍정적인 반응을 얻었다.

김금규 평택항만공사 사장직무대행은 "경기해양안전체험관은 앞으로도 다양한 체험형 프로그램을 통해 해양안전 인식 확산과 안전문화 정착을 선도해 나가겠다"고 말했다.





