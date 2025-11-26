"北, 핵무기 현재 최대 150발…2040년엔 400여발 가능"

KIDA 2025 북한군사포럼

북한이 오는 2040년까지 핵무기를 최대 400여발 보유할 것이란 전망이 나왔다.

이상규 한국국방연구원(KIDA) 핵안보연구실장은 26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 KIDA 주최로 열린 '2025년 북한군사포럼'에서 북한의 현재 핵무기 보유량을 최대 150발로 추정하면서 이같이 밝혔다.

이 실장이 자체적으로 분석한 바에 따르면 올해 기준 북한의 총 핵무기 추정 수량은 127~150발에 달한다. 이는 미 의회조사국(CRS), 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 등 해외 기관이 추정한 보유량(약 50~90발)의 2~3배에 이르는 수치다. 세부적으로 우라늄탄은 115~131발, 플루토늄탄은 15~19발에 이를 것으로 추정했다.

이 실장은 아울러 북한의 핵무기 보유량이 2030년 최대 243발, 2024년 429발에 이를 것으로 추정했다.

한편 이 실장은 북한의 핵추진잠수함 개발과 관련, 잠수함 탑재를 위한 특정 농축도(20%) 이상의 소형 원자로 개발이 10년 이상 더 소요될 것으로 내다봤다. 이와 관련 최근 북한과 공조를 강화하는 러시아 측이 북한에 5000~6000t급 잠수함 설계·건조에 필요한 기술, 소재 등을 북한에 지원할 가능성이 있다고 봤다.

이 실장은 "한국은 새롭게 제시된 재래식 타격 3축 체계의 억제 효과를 효과적으로 활용하기 위해 체계를 통합적으로 운용해야 한다"며 "정확한 상황 인식과 신속한 결단을 구현하기 위한 의사결정 체계를 수립해야 한다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>