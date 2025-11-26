본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택 포승산단~고덕신도시 간 이동거리 6㎞ 단축된다

정두환기자

입력2025.11.26 13:49

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지방도 302호선 이화~삼계 구간 개통

경기도 평택시 포승국가산업단지와 고덕신도시 간 이동 거리가 6㎞ 단축됐다.


평택시는 25일 청북읍 삼계리 일원에서 '지방도 302호선 이화~삼계(2) 구간 도로 확·포장 공사' 개통식을 개최했다고 26일 밝혔다.

25일 개최된 지방도 302호선 이화~삼계구간 개통식에서 정장선 평택시장(왼쪽 네번째), 김대순 경기도 행정2부지사(왼쪽 다섯번째) 등 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 평택시 제공

25일 개최된 지방도 302호선 이화~삼계구간 개통식에서 정장선 평택시장(왼쪽 네번째), 김대순 경기도 행정2부지사(왼쪽 다섯번째) 등 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

지방도 302호선은 평택항~포승국가산단~청북택지지구~고덕신도시를 잇는 도로다. 이번에 개통된 구간은 이화~삼계(2) 구간은 포승읍 홍원리에서 청북읍 현곡리까지 6.27㎞를 연결하는 왕복 4차로로, 사업비 1685억원이 투입되어 2020년 8월 공사를 시작해 5년 4개월 만에 완공됐다.

공사 구간 중 홍원리~청북읍 옥길리 구간 2.1㎞는 25일 우선 개통했으며, 나머지 옥길리~현곡리 구간은 다음 달 1일 개통될 예정이다.


도로가 개통되면 포승산단과 고덕신도시 간 이동 거리가 24㎞에서 18㎞로 6㎞ 단축돼 물류 흐름이 빨라지고 주민 이동 편의도 크게 개선될 것으로 기대된다.


확장공사 구간에는 교량 6개와 교차로 6개가 설치되며, 지형 여건을 고려한 입체적 도로 설계를 통해 안전성과 효율성을 확보했다고 시는 설명했다.

정장선 평택시장은 "이번에 개통된 도로는 평택항과 산업단지, 신도시를 유기적으로 연결하는 중요한 교통 인프라"라며 "시민들의 이동 편의와 기업 물류 경쟁력을 높일 수 있는 도로망 확충을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기