남양주시체육회, 창립 30주년 기념 '체육인의 밤' 성황리 개최

체육시설 위탁운영 통해

지역 체육 성장 기반 마련

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 25일 남양주체육문화센터에서 '남양주시체육회 창립 30주년 기념 체육인의 밤' 행사가 성황리에 개최됐다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 남양주체육문화센터에서 '남양주시체육회 창립 30주년 기념 체육인의 밤' 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 지난 30년을 되돌아보며 지역 체육 발전을 위해 헌신해 온 이들에게 감사를 전하고, 앞으로의 새로운 30년을 함께 준비하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 조성대 시의장, 지역 국회의원, 당협위원장, 도의원, 시의원, 체육회장, 종목별 체육단체 관계자 등 550여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 행사는 △식전공연 △기념 영상 상영 △표창 및 체육인 대상 시상 △행운권 추첨 등 다채롭고 의미있는 순서로 진행됐다.

30주년을 맞은 체육회는 지역 체육 발전에 기여한 임원, 회원단체, 동호인, 선수 등 다양한 분야의 체육인에게 '체육인 대상'을 수여하며 그 노고를 격려했다. 또한 시장상과 시의장상 등을 통해 지역 체육인들의 헌신에 감사의 뜻을 전했다.

이날 체육회의 향후 발전을 위한 방향도 함께 제시됐다. 시는 2025년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간 △신규 테니스장 3개소 △남양주도시공사가 운영 중인 국궁장 1개소를 남양주시체육회에 위탁해 체계적인 시설 운영 기반을 마련하기로 했다. 이번 위탁은 체계적이고 효율적인 체육시설 운영을 통해 시민들에게 보다 전문적인 체육 서비스를 제공하고자 하는 취지에서 추진됐다.

이를 통해 시는 생활체육과 엘리트체육의 조화를 이루는 환경을 조성하고, 체육회를 중심으로 시민 누구나 스포츠를 일상적으로 즐길 수 있는 기반을 마련해 '건강한 남양주' 실현에 더욱 박차를 가할 계획이다.

주광덕 시장은 "체육은 시민의 삶의 질을 높이는 중요한 요소이며, 지역 공동체를 하나로 묶는 힘"이라며 "앞으로도 시민 누구나 일상 속에서 체육을 즐기고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



