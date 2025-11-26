본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼성자산운용, 김두남 부사장 승진

박형수기자

입력2025.11.26 11:00

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성자산운용은 '2026년 정기 임원인사'에서 김두남 고객마케팅부문 부문장이 부사장으로 승진했다고 26일 밝혔다.


삼성운용 측은 "이번 임원인사는 급변하는 시장에 기민하게 대응해 확고한 상장지수펀드(ETF) 시장 1위 입지를 다진 핵심 인재를 승진시킨 것"이라고 설명했다.

이어 "이를 통해 상품·마케팅을 강화해 회사의 경쟁력을 높이고 주요 사업에서 시장 지배력을 공고히 할 계획"고 덧붙였다.


삼성운용은 정기 임원인사에 이어 조만간 조직개편과 보직 인사를 확정할 예정이다.


1971년생인 김두남 부사장은 고려대 일어일문학과를 졸업한 뒤 한국과학기술원(KAIST)에서 금융공학 석사 학위를 취득했다. 2004년에 삼성운용 인덱스운용팀으로 입사해 2017년 멀티에셋운용본부 본부장으로 승진했다. 2020년 ETF솔루션본부장으로 자리를 옮긴 뒤 ETF전략본부장, ETF사업부문장 등을 역임했다.

삼성자산운용, 김두남 부사장 승진
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기