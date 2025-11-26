농협은행, 보이스피싱 예방 우수사례집 발간

NH농협은행이 금융사기로부터 고객 자산을 보호하고 임직원의 대응 역량을 강화하기 위해 '보이스피싱 예방 우수 사례집'을 발간했다고 26일 밝혔다.

이번 사례집은 실제 피해예방에 기여한 담당직원 100명의 설문을 기반으로 주요 의심정황, 공통 대응 노하우, 우수 대응사례 등을 직원과 고객 간 대화형 스크립트로 수록해 현장감을 살렸다.

사례의 주요내용은 최신 보이스피싱 수법 트렌드, 현장 의심정황 BEST5, 영업점 우수대응사례 및 예방성과, 피해예방 노하우 등 크게 4개 분야로 구성됐다. 특히 피해 예방에 성공한 직원들이 공통적으로 꼽은 '10가지 중요 노하우'를 수록해 전 직원이 경험을 공유하고 학습할 수 있도록 했다고 농협은행은 설명했다.

이강영 농협은행 금융소비자보호부문 부행장은 "이번 사례집이 실제 현장에서 바로 적용할 수 있는 지침서가 될 것"이라며 "NH농협은행은 앞으로도 사례 발굴과 교육을 지속해 고객 자산 보호와 금융사기 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





