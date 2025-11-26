"감독 행동에 충격…사과도 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

"성추행 아니다" 감독 해명에

"본질은 성적 의도 여부가 아니라

강한 신체 접촉으로 인한 극심한 통증"

2025 인천국제마라톤대회에서 불거진 소속 선수 부적절 신체 접촉 논란에 대해 강원 삼척시청 육상팀 김완기 감독이 "성추행이 아니다"라고 해명한 가운데, 당사자인 이수민 선수는 "감독으로부터 어떠한 사과도 받지 못했다"고 밝혔다.

'2025 인천국제마라톤' 여자부 경기에서 여자부 1위로 골인한 이수민(삼척시청) 선수가 결승선을 통과한 직후 모습. KBS스포츠

25일 이 선수는 자신의 인스타그램에 "이번 상황이 발생한 이후 제가 먼저 감독님을 찾아가 '골인 직후 너무 강하게 잡아당기셔서 통증이 있었다. 그 행동은 적절하지 않았다'고 분명하게 전달했으며, 제가 순간적으로 뿌리친 행동이 기분 나빴다면 죄송하다고도 말씀드렸다"며 "하지만 감독님은 구체적인 사과나 인정은 전혀 없었다"고 했다. 이어 "감독님은 말을 돌리는 식으로 대응하셨고 논란이 있었던 행동에 대한 사과도 없었으며 그 후로도 개인적·공식적으로 어떤 사과나 연락도 전혀 없었다"고 덧붙였다.

감독이 상체 감싸자 뿌리쳐…인천 마라톤 논란된 장면

논란은 지난 23일 인천 송도에서 열린 '2025 인천국제마라톤' 결승선 구간에서 불거졌다. 여자 국내부 1위로 들어온 이 선수가 속도를 줄이기 전에, 김 감독이 타월을 들고 이 선수의 상체를 감싸듯 막아 세운 것이다. 이 선수는 그런 김 감독의 손을 강하게 뿌리치며 얼굴을 찡그렸고, 이 장면이 생중계 화면에 그대로 노출됐다. 이후 온라인상에서는 "선수의 표정이 매우 불쾌해하고 있다" "허리 아래로 손이 과도하게 들어갔다" "평소에 어떻게 했길래 저런 반응이냐"며 성추행 아니냐는 반응이 이어졌다.



"본질은 성적 의도 여부 아닌 통증…이해하기 어려운 행동에 충격"

이에 대해 이 선수는 "저는 이번 상황을 '성추행'이라고 단정하거나 주장한 적은 없다"며 "문제의 본질은 성적 의도 여부가 아니라 골인 직후 예상치 못한 강한 신체 접촉으로 인해 극심한 통증을 느꼈다는 점"이라고 강조했다. 또 "숨이 가쁘고 정신이 혼란스러운 상황에서 매우 강한 힘으로 제 몸을 잡아채는 충격을 받았다"며 "그 순간 가슴과 명치에 강한 통증이 발생했고 저항해도 벗어나기 어려울 정도로 팔이 압박된 채 구속감을 느꼈다"고 설명했다.

이 선수는 "그때는 상황 파악조차 어려웠고 이후 앞으로 걸어 나오면서 그 행동을 한 사람이 감독님이라는 사실을 뒤늦게 알게 됐고, 통증과 받아들이기 어려운 행동으로 큰 충격을 받았다"며 "이후 사건 공식 조사 과정에서도 감독님은 조사 전 본인 잘못이 없다는 입장을 먼저 밝히는 모습을 접하고 큰 충격을 받았다"고 했다. 그는 "선수를 보호하고 상황을 바로잡아야 할 위치에 있는 사람이 조사도 없이 해명 자료를 공개하는 모습은 매우 힘들고 혼란스러운 경험이었다"며 "논란이 커진 이후에도 감독님은 저에게 찾아와 상황을 해결하거나 대화를 시도한 적이 없다"고 덧붙였다.

"선수 생활 지속할 수 있을지 걱정되지만, 용기 냈다"

이 선수는 "현재 통증과 정신적 스트레스로 병원에서 2주 치료를 받고 있다"며 "사건 전후 과정에서 일부 소통과 지시가 선수들에게 부담으로 작용하고, 경기력이나 계약과 관련된 압박이 느껴지는 순간들도 있었다"고 털어놨다. 그러면서 "이번 기회를 통해 제가 느끼고 경험한 사실들을 명확히 짚고 넘어가야 앞으로 다시는 비슷한 일이 발생하지 않을 것이라는 생각으로 용기 내게 됐다. 저에게도 이번 일이 혹시 모를 불이익으로 돌아올까 두렵고 무서운 마음도 있다. 이번 일로 팀 재계약에 대한 문제가 제대로 이루어질 수 있을지 또한 선수 생활을 계속 이어갈 수 있을지 걱정"이라고 했다.

한편 김 감독은 전날 한 매체와의 통화에서 "여자 마라톤 선수는 결승선 직후 실신하는 경우가 많다"며 "다치지 않게 잡아준 것일 뿐"이라고 해명한 바 있다. 그는 "마라톤이 힘들다 보니까 특히 여자 선수들 같은 경우는 결승선을 통과하자마자 실신하고 쓰러지는 그런 상황들이 많다"면서 "안 잡아주면 넘어지고 많이 다칠 수 있다"고 말했다. 김 감독은 "시청자 입장에서 봤을 때는 잡아주고, 뿌리치고 하니까 그게 추행이 아니냐 그렇게 생각할 수도 있다"면서도 "육상 쪽에서는 이런 사례가 다반사다. 모든 지도자가 (선수가) 들어오면 다 잡아주고 한다"고 강조했다.





