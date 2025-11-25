‘영일만에서 북극까지’… 포항시, 국회서 영일만항 북극항로 특화전략 포럼 개최

이강덕 시장, 북극항로 시대 대비 포항 영일만항 전략적 도약 논의



지자체 최초 ‘북극항로 활성화 위원회 운영·지원에 관한 조례’ 제정

포항시는 25일 국회의원회관 제1세미나실에서 '포항 영일만항 북극항로 특화전략 포럼'을 성공적으로 개최했다.

이번 포럼은 세계 해양 물류 시스템이 대전환기를 맞고 있는 상황에서, 포항 영일만항의 북극항로 대응 전략과 특화 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼은 김정재·정희용·이상휘 국회의원과 포항시, 경북도가 공동으로 주최했다.

특히 가속화되고 있는 정부 북극항로 추진 정책에 발맞춰 영일만항의 북극항로 특화 방안을 찾고 실질적 전략을 마련하기 위한 전문가 논의가 폭넓게 진행됐다.

동북아시아지방정부연합, 포항영일신항만, 포스코플로우 외에도 한국해양진흥공사, 선박해양플랜트연구소, 한국해양수산개발원, 에너지경제연구원, 유라시아 21, 포스텍 등 산·학·연·관 전문가들이 대거 참여해 포항의 산업 경쟁력을 기반으로 한 북극항로 정책 방향을 함께 모색했다.

기조연설을 맡은 홍현익 전 국립외교원장은 '북극항로의 기회와 도전, 그리고 한·러 관계'를 주제로 발표했다. 그는 외교·안보적 관점에서 북극항로의 중요성을 설명하며, 포항이 보유한 포스텍 중심의 첨단 R＆D 인프라를 기반으로 '북극 해운정보센터'를 포항에 설립할 것을 제안했다.

이어진 주제 발표에서는 북극항로 시대 영일만항의 경쟁력 강화를 위한 실질적 방안들이 제시됐다.

김학소 전 한국해양수산개발원장이자 청운대 글로벌물류무역연구소장은 '한국의 북극해와 북극항로 진출전략과 정책 방향' 발표에서 북극 연안국과의 전략적 파트너십 구축, 항만-내륙 연계 철도·항공 물류망 확충, 영일만횡단대교 등 연계 인프라 강화의 중요성을 강조했다.

정영두 한국해양진흥공사 북극항로종합지원센터장은 '해진공의 북극 상업 항로화 종합지원 계획'을 통해 북극항로 상업화를 위한 국가 차원의 지원 체계와 영일만항의 참여 가능성을 설명했다.

패널토론에서는 포항 영일만항이 북극항로의 최적 전진 기지로 기능하기 위해 필요한 조건과 지역 산업과 연계 방안이 논의됐다. 참석자들은 북극항로 시장 규모가 빠르게 확대되는 현시점에서 영일만항의 선제 대응이 필요하다는 데 의견을 모았다.

이강덕 시장은 "이번 포럼은 포항의 강력한 산업 기반을 바탕으로 영일만항이 북극항로 시대를 선도하는 특화 항만으로 도약하기 위한 전략적 방향을 구체화하는 자리였다"며 "전문가 의견을 토대로 정부 방향과 연계한 실질적 사업 추진 전략을 수립해 나가겠다"고 말했다.

영일만항 북극항로 특화전략 포럼. 원본보기 아이콘

포항시는 전국 지자체 중 최초로 '북극항로 활성화 위원회 운영 및 지원에 관한 조례'를 제정해 북극항로 정책 추진을 제도적으로 뒷받침했다. 또 '포항 영일만항 특화전략 수립과 구축 용역'을 내년도 하반기 완료 목표로 추진 중이며, 영일만항의 전략적 위상 강화와 국제 물류 경쟁력 확보를 위한 기반을 지속적으로 구축해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



