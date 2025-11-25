본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광명시 장애인이음센터에 '장애인어르신 쉼마루' 개관

정두환기자

입력2025.11.25 12:29

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

303㎡ 규모…카페·쉼터 갖춘 소통 공간으로 조성
어르신 특성 반영한 체육·예술 프로그램 운영

경기도 광명시는 25일 장애 어르신 전용 휴식·여가 공간인 '장애어르신 쉼마루'를 개관했다.


쉼마루는 하안동 110-7 옛 재활용센터 건물을 리모델링해 조성한 장애인이음센터 1층에 303㎡ 규모로 마련됐다.

광명시가 하안동 소재 장애인이음센터 1층에 마련한 '장애인어르신 쉼마루'. 편안한 휴식과 소통을 위한 카페와 쉼터, 프로그램실을 갖추고 있다. 광명시 제공

광명시가 하안동 소재 장애인이음센터 1층에 마련한 '장애인어르신 쉼마루'. 편안한 휴식과 소통을 위한 카페와 쉼터, 프로그램실을 갖추고 있다. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

이곳은 카페와 쉼터, 프로그램실 등 60세 이상 장애 어르신들이 편안하게 머물며 소통할 수 있는 공간을 갖췄다. 프로그램실에서는 웃음 치료, 문화탐방, 신체장애인을 위한 스포츠 교실, 생활공예교실 등 다양한 여가 프로그램을 운영한다.

시는 방문객이 센터 지하 1층에 자리한 파크골프장과 연계한 체육 프로그램도 운영할 계획이다. 도움이 필요한 장애 어르신에게는 상담·돌봄 등 필요한 지원을 제공하는 한편, 지역 내 다양한 복지자원과 연계될 수 있도록 맞춤형 서비스를 제공할 방침이다.


쉼마루 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 프로그램은 무료로 운영한다. 자세한 내용은 장애인이음센터를 방문하거나 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.


박승원 광명시장은 "장애어르신 쉼마루가 어르신들이 잠시 머물러 쉬어가며 새로운 활력을 얻는 따뜻한 쉼터가 되길 바란다"며 "장애 어르신들이 지역 사회에서 더 안전하고 존중받으며 지낼 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 차원이 달라" "3배는 더 번다"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 차원이 달라" "3배는 더 번다"…부자 옆... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기