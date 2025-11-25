영등포구, 준공업지 용적률 400% 상향…재개발·재건축 사업 순항

공동주택 30여 곳 등 사업 추진 기대

서울 영등포구(구청장 최호권)가 준공업지역 용적률을 기존 250%에서 400%로 상향 조정한 이후 정비사업이 속도감 있게 진행되고 있다고 25일 밝혔다. 이 조치로 그동안 사업성이 낮아 추진이 어려웠던 노후 공동주택 정비가 조합원 부담 완화와 함께 본격적인 사업 추진에 탄력을 받을 전망이다.

영등포구는 준공업지역 용적률 상향을 위해 지속적으로 서울시에 요청해 왔으며, 지난해 ‘서울시 도시계획조례’ 개정과 ‘서울시 2030 도시·주거환경정비 기본계획’ 재정비를 통해 400%까지 용적률 적용이 가능해졌다. 이에 따라 관내 준공업지역 재건축 단지에서는 정비계획 변경과 신규 정비계획이 활발히 추진 중이다.

주요 정비계획 변경 사례는 양평동 신동아아파트와 문래동 국화아파트다. 신동아아파트는 용적률이 300%에서 400%로 늘어나며 기존 30층 563세대에서 49층 777세대로 214세대가 증가했고, 국화아파트는 250%에서 400%로 용적률이 높아져 기존 29층 354세대에서 42층 659세대로 305세대 확대를 준비 중이다. 당산 한양, 문래 두산위브, 당산현대3차 아파트도 용적률 400% 적용을 바탕으로 신속통합기획 자문을 요청하며 사업에 속도를 내고 있다.

영등포구는 “준공업지역 용적률 완화로 재건축 사업성이 개선되고 조합원 부담이 줄었으며, 이로 인해 사업 동의율이 높아짐에 따라 사업 추진 기간이 단축되는 긍정적 효과가 있다”고 밝혔다. 준공업지역에는 이미 재건축 연한을 넘은 공동주택 30여 단지가 있으며, 재개발 추진 구역도 9개에 이른다. 이에 용적률 상향이 여러 정비사업의 본격화 계기가 될 것으로 전망된다.

최호권 영등포구청장은 “합리적인 규제 개선으로 준공업지역 재개발·재건축 여건이 크게 나아졌다”며, “주민 부담은 줄이면서도 정비사업은 빠르게 진행될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.





