"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

써브웨이가 겨울 한정으로 출시한 '랍스터 샌드위치 컬렉션'에서 선착순 굿즈로 제공하는 '랍스터 접시'의 품질 논란이 제기됐다. 접시를 사용한 누리꾼들이 음식을 담아 먹은 후 변형된 접시 사진을 공유하면서다.

공유한 사진들은 접시 하단에 그려져 있는 랍스터의 왼쪽 집게발 그림이 지워져 있는가 하면, 랍스터 그림의 대부분이 지워지기도 했다. 접시 세척 과정에서 쉽게 지워지는 점도 문제지만 핫소스와 같이 산성 식품이 닿으면 순식간에 지워졌다는 증언도 여럿 확인됐다.

다수의 사회관계망서비스(SNS)에는 여러 누리꾼들의 증언이 일치하는 점을 감안하면 문제가 있는 것은 확실해 보인다. 일부 그림이 뜯겨지듯 지워지는 것이 아닌 녹아내리는 모습을 보이면서 접시 그림에 사용되는 도료가 음식에 섞여 들어갔을 가능성도 배제할 수 없다.

한 누리꾼이 올린 접시 사진은 게시된지 하루 만에 150만 조회수를 넘기고, 여럿 커뮤니티에 소개되면서 써브웨이에 대한 지적이 커지고 있다. 누리꾼들은 "이건 리콜감이다", "녹아내린다는게 음식이 아니라 프린팅이었다", "귀여워서 가지고 싶었는데 가지 말아야겠다"등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



