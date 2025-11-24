본문 바로가기
'국가품질경영대회' 호텔·리조트 첫 수상자 나왔다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.24 12:34

아난티, 친환경 설비·통합형 수자원 관리 체계 높은 평가

아난티가 제51회 국가품질경영대회 '국가품질 혁신상' 시설 부문에서 한국표준협회장 표창을 받았다. 정부가 주최하는 국가품질경영대회에서 제조업 등 분야가 아닌 호텔·리조트 기업이 입상한 것은 이번이 처음이다.


산업통상부 국가기술표준원이 주최하고 KSA 한국표준협회가 주관하는 국가품질경영대회는 품질·원가·생산성·시설관리 등 다양한 분야의 성과를 종합적으로 평가해 우수 기업을 선정하는 행사다. 주최 측은 "아난티는 지열 냉난방 시스템 등 친환경 설비 도입, 통합형 수자원 관리 체계 운영 등 안정적인 시설 운영 면에서 높은 평가를 받았다"고 소개했다.


아난티 측은 "그동안 노력을 기울여 온 시설 운영 고도화 작업 및 친환경·ESG 경영 성과를 인정받게 돼 감사하게 생각한다"며 "고객 삶에 여유와 영감을 주는 공간을 유지하기 위해 초심을 잃지 않겠다"고 말했다.

부산 아난티.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
