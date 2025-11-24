[포토] 대화하는 안규백, 김정관 장관

24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1회 과학기술관계장관회의에 앞서 안규백 국방부장관(왼쪽)과 김정관 산업통상부 장관이 대화를 하고 있다.







