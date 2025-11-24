[금통위poll]①올해 금리인하 끝났다…내년엔 "1분기 인하vs장기 동결"

11월 동결, 부동산 시장 불안·환율 불안정 부각

오는 27일 한국은행 금융통화위원회의 올해 마지막 기준금리 결정을 앞두고 전문가 전원이 금리 동결(연 2.50%)을 전망했다. 10·15 등 강력한 부동산 추가 대책에도 불구하고 주요 지역을 중심으로 주택가격 상승세가 이어지고 있는 데다, 1500원 선을 위협하는 환율 불안까지 겹치며 이달 금리 유지에 힘이 실렸다.

다음 금리 인하 시점에 대한 전문가 의견은 크게 갈렸다. 소폭 개선에도 여전히 우려가 큰 경기에 대응해 내년 1분기 추가 인하가 있을 것이란 의견과 부동산·환율 등 금융 불안을 야기하는 요인으로 인해 '인하 사이클은 사실상 끝났다'고 보는 의견이 팽팽했다. 이에 금리 결정 후 이어지는 기자간담회에서 이창용 총재의 발언이 어느 때보다 주목받을 것으로 보인다.

응답자 전원 '11월 동결'…"집값·환율·경기 전망, 내릴 요인 없다"

24일 아시아경제가 국내외 경제연구소·증권사·은행 등의 경제전문가 13명을 대상으로 지난 18일부터 21일까지 설문조사를 진행한 결과 응답자 13명 전원(100%)이 이달 기준금리 2.50% 유지를 예상했다. 이 가운데 다수(11명·84.6%)는 금통위 내 대표 비둘기파(통화완화 선호)인 신성환 위원 등 일부가 인하 소수의견을 낼 것으로 봤으나, 2명은 비둘기파 신 위원도 동결에 힘을 싣는 '만장일치 유지' 의견이 나올 것이라고 관측했다.

동결 전망의 주요 요인은 여전한 부동산 시장 불안과 급부상한 환율 불안이다. 10·15 대책 후 둔화하던 서울 집값 상승세는 최근 재차 오름폭을 키웠다. 한국부동산원에 따르면 11월 셋째 주(11월17일 기준) 서울 아파트 평균 매매가격은 직전 주 대비 0.20% 뛰었다. 10·15 대책 발표 직후인 10월 셋째 주 0.50%까지 뛰었던 서울 아파트 평균 매매가격은 같은 달 넷째 주 0.23%, 11월 첫째 주 0.19%, 둘째 주 0.17% 등으로 상승 폭을 줄여가다 4주 만에 다시 오름폭을 확대했다. 매물이 줄고 거래가 위축되며 관망세가 나타났으나, 선호 지역을 중심으로 '똘똘한 한 채' 수요가 일부 소화된 영향이다. 백윤민 교보증권 연구원은 "10·15 부동산 대출 규제 정책 발표 이후 부동산 가격 상승률은 둔화하고 있으나 풍선효과 등에 대한 경계감 등이 여전히 남아있다는 점 등을 고려하면 한은은 금리를 동결할 가능성이 높다"고 짚었다.

환율 불안이 커진 점도 이달 금리 동결에 힘을 싣는 요인이다. 지난 21일 서울외환시장에서 원·달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 1475.6원을 기록, 미국 관세 전쟁 공포가 컸던 지난 4월9일(1484.1원) 이후 최고치를 나타내며 1500원 선을 위협하고 있다. 원화의 실질적인 구매력을 보여주는 실질실효환율 역시 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 수준이다. 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 한국의 실질실효환율 지수는 올해 10월 말 기준 89.09(2020년=100)로 집계됐다. 글로벌 금융위기 때인 2009년 8월 말(88.88) 이후 16년 2개월 만에 최저치로, 비상계엄 사태 여파로 국내 정치 불확실성이 최고조에 달했던 올해 3월 말 89.29보다 더 낮은 수준이다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "대외금리차 변수 영향도가 낮다고 해도 환율 상승은 금리 결정에 부담 요인"이라고 진단했다.

이달 한은이 수정 경제전망에서 올해와 내년 예상 성장률 등을 전반적으로 상향 조정할 것이라는 점도 금리 인하 압박을 줄일 것이란 전망이다. 박석길 JP모건 이코노미스트는 "최근 성장률과 인플레이션이 예상치를 상회하고 대미 관세 및 투자 협상에서의 불확실성이 일부 낮아진 것 등을 고려해 한은이 내년 성장률을 상향 조정할 것으로 예상됨에 따라 금리 인하의 속도를 추가로 조정할 것으로 보인다"고 말했다.

"1분기 내린다 vs 인하는 끝났다" 팽팽…내년 최종금리 2.25%

내년 최종금리는 한 차례 추가 인하로 2.25%가 될 것이란 전망이 다수(7명·53.8%)였다. 반면 사실상 인하 사이클이 끝났으며 장기 동결이 이뤄질 것이란 의견도 4명(30.8%)으로 적지 않았다.

내년 금리 인하가 한 차례 이뤄질 것이란 전문가 가운데 다음 인하 시점을 내년 1분기로 예상한 응답자는 4명(30.8%)이었다. 강민주 ING은행 수석이코노미스트는 "미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하로 인한 글로벌 금융시장 센티먼트 개선, 환율 변동성 축소, 내수 경기 안정화, 정부의 10·15 대책에 따른 부동산 시장의 점진적 안정화 효과 등을 확인하면서 인하가 이뤄질 것"이라며 내년 2월께 추가 인하를 전망했다. 박상현 iM증권 연구원 역시 "국내 경기가 개선되고 있지만, 내수 회복세는 아직 취약하단 점에서 내년 1분기께 추가 금리 인하가 필요할 것"이라고 봤다.

다음 인하는 내년 3분기께 이뤄질 것이란 응답자도 3명(23.1%)으로 적지 않았다. 안재균 한국투자증권 연구원은 "내년 2분기 이후 소비 중심 내수 둔화 전환 우려가 존재한다"며 "내수 부진 확인 시 추가경정예산과 금리 인하 정책 조합 시행 기대가 형성될 것으로 예상한다"고 설명했다. 강승원 NH투자증권 연구원은 "반도체 외 경기는 회복세가 요원하다"며 "미국 금리 인하 사이클이 이어지는 가운데 환율 및 부동산 시장 안정이 확인된 후 인하 사이클을 재개할 것"이라며 내년 7월께 추가 인하를 점쳤다.

반면 사실상 인하 사이클 종료를 예측한 전문가도 4명(30.8%)으로 팽팽했다. 김성수 한화투자증권 연구원은 "대미 현금투자, 한미 환율협상은 전반적으로 당국의 외환시장 안정 능력을 제한했다"며 "국내총생산(GDP)과 잠재성장률 간의 갭 해소 시 성장에 대한 통화정책 대응 필요성은 크게 줄어들 것"이라고 말했다. 윤여삼 연구원도 "부동산과 환율 등 금융안정 점검도 필요하고 연간으로 잠재성장률에 부합하는 경기 여건 개선으로 금리 인하의 필요도 낮아질 전망"이라고 짚었다.

76.9% "美 12월 인하"…내년 말 3.25% 전망

전문가 10명(76.9%)은 Fed가 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할 것으로 전망했다. 미국 고용지표 둔화로 인한 금리 인하 압력이 유지될 것이란 분석이다. 공동락 대신증권 연구원은 "고용과 물가 여건의 균형이 변화, 고용 쪽으로 초점이 이동 중"이라고 진단했다. 안예하 키움증권 연구원 역시 "보험성 금리 인하를 단행하는 과정에서 민간 데이터를 통해 고용 둔화 흐름 지속을 확인한 점을 고려하면 12월 추가 금리 인하가 예상된다"며 "Fed의 양적 긴축(QT·대차대조표 축소) 종료 또한 12월부터 시작된다는 점에서 정책 시그널을 맞춰나갈 것으로 본다"고 말했다.

다만 미국 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운) 여파로 거시경제 지표 확인이 지연되고 있는 데다, 매파(통화긴축 선호) 위원들의 여전한 물가 경계 등으로 12월을 지나 내년 1월 이후로 인하 시점이 지연될 가능성도 존재한다는 지적도 일부 있었다.

내년 미국의 최종금리를 상단 기준 3.25%로 예상한 전문가는 7명(53.8%)이었다. 백윤민 연구원은 "점진적으로 경제 지표를 확인하면서 금리 인하 기대도 재차 높아질 것"이라고 짚었다.

설문에 참여한 전문가(가나다순) 강민주 ING은행 수석이코노미스트, 강승원 NH투자증권 연구원, 공동락 대신증권 연구원, 김성수 한화투자증권 연구원, 문홍철 DB증권 연구원, 박상현 iM증권 연구원, 박석길 JP모건 이코노미스트, 백윤민 교보증권 연구원, 안예하 키움증권 연구원, 안재균 한국투자증권 연구원, 윤여삼 메리츠증권 연구원, 정성태 삼성증권 연구원, 조영무 NH금융연구소장





