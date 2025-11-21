유한재단, 제28회 '유재라봉사상' 여약사 부문 시상식 개최

'중독자 재활 헌신' 두정효 약사 수상

유한재단이 지난 20일 오후 서울 더플라자호텔에서 제28회 유재라봉사상 여약사 부문 시상식을 개최했다고 21일 밝혔다.

(좌측부터)원희목 유한재단 이사장과 제28회 유재라 봉사상 여약사부문 수상자인 두정효 약사가 지난 20일 오후 서울 더플라자호텔에서 기념사진을 찍고 있다. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

한국여약사회의 제34회 정기총회와 함께 개최된 이번 행사는 유한재단 원희목 이사장, 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 116,200 전일대비 2,500 등락률 -2.11% 거래량 128,093 전일가 118,700 2025.11.21 10:09 기준 관련기사 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 모두 가능...신청 당일 즉시기회가 왔다면 제대로 살려야...4배 투자금을 연 4%대 금리로유한양행, '제3회 유한ESG학술상 시상식' 개최 전 종목 시세 보기 close 조욱제 대표 등 관계자 및 내외빈이 참석했다.

원희목 유한재단 이사장은 "1990년에 설립해 창립 35주년을 맞은 한국여약사회는 국민의 보건 향상과 사회 안녕을 목표로 출범했다"며 "따뜻한 약손을 실천하는 어머니의 마음으로 국내외에서 사랑과 봉사, 헌신을 바탕으로 소명을 충실히 수행해 온 점에 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 그는 "이번 유재라봉사상 여약사 부문 수상자 두정효 약사는 약사이자 사회복지사로서 20년 이상 약물 오남용 예방과 중독자 재활을 위해 헌신해 오셨다"며 "누군가의 삶을 다시 일으키는 일은 가장 인간적인 일이며, 이는 바로 '조용한 사랑과 실천'을 남기고자 했던 유재라 여사의 정신과 맞닿아 있다"고 강조했다.

두정효 약사는 수상 소감을 통해 "대학 시절 농활 이후 88올림픽 자원봉사를 계기로 상담·교육·환경·의료·마약퇴치 등 다양한 봉사에 헌신하며 약사와 상담사로 45년간 청소년, 장애인, 보호관찰 청소년과 동행했다"며 "앞으로 활동할 날들은 기약 없으나 내일을 위하여 오늘도 행복한 마음으로 발걸음을 재촉하겠다"고 수상소감을 밝혔다.

한편 유재라 봉사상은 유한양행 창업자 고 유일한 박사의 장녀인 유재라 여사의 사회공헌 정신을 기리기 위해 지난 1992년 제정된 시상제도다. '여약사 부문'은 국민봉사에 헌신적으로 봉사하는 여약사 정립을 위해 한국여약사회와 함께 제정했으며, 이번에 28번째 수상자를 배출했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>