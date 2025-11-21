두산에너빌리티, '원자로 핵심 부품' 국산화로 장영실상 수상

수입 의존하던 핵분열 제어봉 구동장치 노즐

45개월 만에 독자 개발…누적 수주 60억원

가격 20% 낮추고 납기 절반으로 줄여

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 73,700 전일대비 4,000 등락률 -5.15% 거래량 947,841 전일가 77,700 2025.11.21 09:04 기준 관련기사 코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나 전 종목 시세 보기 close 가 핵분열을 제어하는 핵심 부품인 '제어봉 구동장치 노즐(CEDM 노즐)'을 독자 개발해 장영실상을 받았다. 수입에 의존하던 고난도 원전 부품을 45개월 만에 국산화한 성과다.

두산에너빌리티는 해당 기술로 'IR52(Industry Research 52) 장영실상'을 수상했다고 21일 밝혔다. 장영실상은 기술혁신 성과가 우수한 연구개발 조직을 선정해 포상하는 제도로, 과학기술정보통신부가 주최하고 한국산업기술진흥협회가 주관한다.

송용진 두산에너빌리티 사장(가운데), 김영득 소재기술개발팀 수석(왼쪽), 이민복 수석이 20일 서울 서초구 더 리버사이드 호텔에서 열린 ‘IR52 장영실상’ 시상식에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 AD 원본보기 아이콘

'제어봉 구동장치 노즐'은 원자로 상단에 부착돼 제어봉이 정확하고 안전하게 움직이도록 돕는 핵심 부품이다. 제어봉을 넣고 빼며 핵분열 출력을 조절하는 과정에서 이탈을 막고 정상적으로 움직이도록 하는 역할을 한다. 그동안 해외 소수 기업이 독점 생산해 국내 원전 업계는 전량 수입에 의존해왔다.

두산에너빌리티는 김영득 소재기술개발팀 수석을 중심으로 연구진과 사업부가 협력해 45개월 만에 이 부품 국산화에 성공했다. 해외 제품과 동일한 품질을 확보하면서도 가격은 20% 낮추고 납기는 절반 수준으로 단축했다. 이를 기반으로 2022년 교체사업, 2023년 신규사업 등 지금까지 약 610억원의 수주를 기록했다.

송용진 전략·혁신부문 사장은 "수입 의존도가 높던 부품을 국산화한 것이 장영실상 수상으로 이어져 뜻깊다"며 "확보한 핵심 기술을 국내 중소기업과도 공유해 산업 생태계를 강화하고, 소형모듈원전(SMR) 등 분야로 기술을 확장해나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>