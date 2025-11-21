본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

[비트코인 지금]다시 9만 달러 밑으로 내려온 '비트코인'

유현석기자

입력2025.11.21 08:44

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비트코인 가격이 9만 달러 밑으로 내려오면서 8만6000달러 수준으로 밀렸다. 미국 고용지표 호조로 금리인하 가능성이 줄어들었다. 위험자산에 대한 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.

[비트코인 지금]다시 9만 달러 밑으로 내려온 '비트코인'
AD
원본보기 아이콘

글로벌 가상자산 시황 중계 플랫폼 코인마켓캡에 따르면 21일 오전 8시39분 기준 24시간 전 대비 5% 하락한 8만6793.93달러를 기록했다. 비트코인은 전날 8만8000달러 선까지 하락한 후 9만2000달러 선까지 회복했다. 하지만 다시 하락세로 전환하면서 8만6000달러 선까지 밀리기도 했다. 올해 4월21일 이후 최저치기도 하다.


이와 함께 다른 가상자산도 하락세다. 이더리움은 5.85% 밀리면서 2839.31달러를 기록했다. 리플(XRP)도 4.71% 빠졌다. 이 밖에 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL) 등도 1~2% 하락을 기록하고 있다.

가상자산의 가격 하락은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리인하 가능성 감소 때문으로 풀이된다.


20일(현지시간) 발표된 미국의 9월 비농업 신규 고용은 11만9000건이다. 예상치 5만 3000건을 크게 웃돌았다. 실업률은 4.4%로 예상(4.3%)보다 높았지만, 노동시장이 강세를 보인 것이다. 이로 인해 시카고상품거래소(CME)의 Fed워치 시장에서는 12월 금리 인하 기대가 고용 발표 이후 40% 미만으로 감소했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

이준석, 김용범 분노에 "작년 가을 김용현 태도 떠올라"

'처가 손절' 이승기, 부모에 '26억짜리' 효도 플렉스…고급 타운하우스 증여

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기