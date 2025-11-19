본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한화·신한운용 ETF 2종 자진 상장폐지…내달 17일까지 매도 가능

최서윤기자

입력2025.11.19 18:24

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신탁액 줄어 운용사가 요청
끝까지 보유 땐 상환금 지급

한국거래소는 신탁 원본액이 감소한 한화자산운용과 신한자산운용의 상장지수펀드(ETF) 2종을 운용사 요청에 따라 상장 폐지한다고 19일 밝혔다.


자진 상장 폐지 대상은 한화자산운용의 'PLUS 신흥국MSCI인버스(합성 H)'와 신한자산운용의 'SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H)'다.

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

해당 종목들의 거래 정지일은 다음 달 18일이며, 상장 폐지 예정일은 다음 달 19일이다.


해당 ETF를 보유하고 있는 투자자는 상장 폐지 전인 다음 달 17일까지 유동성공급자(LP)가 제시하는 호가로 매도할 수 있다.


상장 폐지일까지 ETF를 그대로 보유한 경우에는 순자산가치(NAV)에서 운용보수 등 비용을 제외한 해지 상환금이 지급된다.

해지 상환금 지급일은 'SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H)'가 다음 달 22일, 'PLUS 신흥국MSCI인버스(합성 H)'는 다음 달 23일로 예정돼 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기