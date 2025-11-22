본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

초겨울 한파 車배터리 관리…"지하주차장·주 1회 시동 중요"

오현길기자

입력2025.11.22 08:34

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

겨울철 차량 고장 상당수 배터리 문제

초겨울 한파가 시작되면서 자동차 전원 관리가 중요해지고 있다. 배터리 방전을 예방하기 위해서는 주 1회 시동을 걸어주고 불필요한 전기장치의 전원을 꺼야 한다는 조언이다.

초겨울 한파 車배터리 관리…"지하주차장·주 1회 시동 중요"
AD
원본보기 아이콘

22일 한국앤컴퍼니 는 겨울철 배터리 관리의 핵심은 ▲주차 환경 관리 ▲주차 방향 ▲주 1회 시동 ▲전기장치 전원 차단 등 네 가지 수칙을 제시했다.


한국앤컴퍼니 관계자는 "한파가 시작되면 낮은 온도에서 배터리 내부 전해질의 효율이 떨어지기 때문에 시동이 잘 걸리지 않거나 갑작스럽게 방전되는 경우가 많다"며 운전자들에게 사전 점검과 관리의 중요성을 당부했다.

배터리 방전을 예방하기 위해 무엇보다 주차 환경 관리가 중요하다. 실내나 지하주차장처럼 온도 변화가 적은 곳에 주차하는 것이 좋으며, 부득이하게 야외에 세워야 할 경우 차량 앞부분을 햇빛이 드는 방향으로 두면 도움이 된다.


장기간 차량을 사용하지 않을 때는 주 1회 이상 시동을 걸고 최소 10분 이상 엔진을 가동해 배터리를 충전하는 것이 바람직하다. 시동을 끄기 전에는 블랙박스, 내비게이션, 하이패스 단말기 등 불필요한 전기장치의 전원을 차단해야 방전 위험을 줄일 수 있다.


한국앤컴퍼니 관계자는 "한파 시 배터리 성능 저하가 빈번한 만큼 운전 전후 차량의 전기계통 점검을 생활화해야 한다"며 "배터리 검색 서비스를 통해 차량 제조사·차종·연식에 맞는 제품을 손쉽게 확인할 수 있다"고 덧붙였다.

한편 한국앤컴퍼니는 80년 이상 축적된 배터리 제조 기술을 기반으로 첨단 AGM·EFB 배터리 등 고성능 제품을 개발해 글로벌 시장에 공급하고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 3000배 더러운 전자담배 매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

아이 이름이 X발·쌍X?…비속어 작명 법으로 막는다

주차장서 후진 풀악셀로 뒷차에 '어부바'…"시동도 안끄고 음악 듣다니"

6평 지하사무실에 "교도소 아냐?" 논란…100만 유튜버 사과

한국에 없지만 한국에 있다…유승준, 래퍼 피처링 통해 국내 활동 복귀

YS서거 10주기…李대통령 "대도무문, 마음에 새긴다"

'서부지법 난동 배후' 혐의 전광훈, 2차조사 5시간여 만에 종료

새로운 이슈 보기