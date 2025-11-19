AI 창업, ‘경남정보대 스타일’이 지역을 깨웠다

로컬캠퍼스·코리아스타트업포럼 협력



실무형 창업교육·스타트업 연계 강화

실험실에서 바로 시장으로, 경남정보대가 AI 창업의 길을 열고 있다.

'부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교가 2026년 신설되는 AI 창업학과를 중심으로 지역 창업 생태계와의 협력을 확대하고 있다.

경남정보대는 지난 10일 '로컬캠퍼스'(대표 권영철)와 협약을 맺고 대학의 창업지원 인프라를 로컬캠퍼스의 실무형 창업공간과 사업화 프로그램을 연계해 학생과 지역 청년 창업자의 창업역량을 강화하기로 했다.

경남정보대-로컬캠퍼스 업무협약에서 임준우 산학부총장, 권영철 로컬캠퍼스 대표(왼쪽에서 두 번째부터)와 관계자들이 기념 촬영하고 있다. 경남정보대 제공 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 △창업공간·인프라 공유 △정부지원사업 컨설팅 △사업계획서 작성과 사업화 코칭 △스타트업 입주·투자유치 연계 등 단계별 창업지원 프로그램을 공동 추진할 예정이다.

로컬캠퍼스는 부산 서면을 중심으로 초기 창업자에게 업무공간, 네트워킹, 멘토링을 제공하며, 정부지원사업·투자유치 연계를 지원하는 등 지역의 대표적 창업 허브로 알려져 있다.

이어 14일에는 코리아스타트업포럼 동남권협의회(회장 김민지)와 협력 체계를 구축하고 △창업정책·산업 트렌드 교류 △전문 멘토링과 투자연계 프로그램 운영 △정부지원사업 협력 △지역 창업 네트워크 확산 등 공동 사업을 추진하기로 했다.

특히 포럼이 보유한 스타트업 지원 경험과 폭넓은 네트워크를 AI 창업학과 교육과정에 적용해 학생들이 실제 창업 현장을 체험하고 지역 기업과 협업할 기회를 넓힐 계획이다.

안성우 AI 창업학과 학과장은 "AI 창업학과는 학생들이 AI 기술 기반의 실전형 창업가로 성장할 수 있도록 교육과정을 구성했다"며 "이번 협약을 통해 실제 창업 환경에서 아이디어 검증과 사업화 경험을 쌓을 수 있도록 지원해 경쟁력 있는 창업 인재를 양성하겠다"고 말했다.

임준우 산학부총장은 "두 기관과의 연계는 실무형 창업교육을 강화하고 학생들의 창업실습 환경을 확대하는 데 큰 의미가 있다"며 "AI 창업학과와 창업지원단을 중심으로 창업지원 체계를 고도화해 지역 기반 창업 허브 대학으로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



