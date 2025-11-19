본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산대 첨단융합학부, 지원자 전원 겨울방학 해외 탐방 실습 추진

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.19 12:17

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

싱가포르·홍콩·중국서 글로벌 혁신 현장 체험

부산대학교(총장 최재원)는 학부대학 첨단융합학부 학생을 대상으로 겨울방학 동안 'RISE 사업 해외 지산학 협업 우수도시 탐방 실습'을 추진한다.


지원자 60명 전원을 선발해 싱가포르·홍콩·중국 등 첨단 산업 중심 지역에서 국제 혁신 현장을 직접 체험토록 할 계획이다.

부산대 첨단융합학부가 해외 탐방 실습 오리엔테이션을 실시하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

부산대 첨단융합학부가 해외 탐방 실습 오리엔테이션을 실시하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

AD
원본보기 아이콘

첨단융합학부는 '공학자율전공'과 '나노자율전공'으로 구성돼 있으며, 공학자율전공 학생들은 홍콩 사이언스파크, 홍콩 폴리텍대, 중국 심천 화웨이·BYD 캠퍼스를 방문한다. 나노자율전공 학생들은 싱가포르 난양공과대학과 나노팹 등에서 최신 나노기술 연구와 산업 현장을 경험한다.

사전 준비로 나노자율전공은 10월 영어발표 경진대회, 11월 해외 탐방 오리엔테이션을 진행, 공학자율전공도 프로그램 구성과 선발 절차를 마무리할 예정이다.


부산대 학부대학 이해준 학장은 "지원자 전원에게 해외 탐방 기회를 제공해 융합학문 사고와 글로벌 역량을 함께 기를 수 있을 것"이라며 "앞으로도 학생들의 자기주도적 학습과 해외 경험을 적극 지원하겠다"고 말했다.


부산대 첨단융합학부는 올해 115명 신입생을 선발, 2026학년도에는 189명으로 확대하고, 미래에너지·나노소자·광메카트로닉스·AI융합계산과학 등 4개 전공으로 학제를 확장할 계획이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기