임실군, 성수산자연휴양림서 '산불 진화' 훈련

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.19 11:26

전북도·서부지방산림청 등 200여명 참여

전북 임실군이 지난 18일 임실군 성수산자연휴양림 일대에서 '2025년 산불진화 통합 훈련'을 실시했다.

임실군이 지난 18일 임실군 성수산자연휴양림 일대에서 '2025년 산불진화 통합 훈련'을 실시했다. 임실군 제공

19일 군에 따르면 전북도에서 주최하고 임실군, 한국산불방지기술협회가 공동으로 주관한 이번 훈련은 기후변화와 건조한 가을철 기상 여건으로 인한 대형산불 재난의 대응 역량 강화와 지역 산불 유관기관 간 합동훈련을 통한 협력체계 구축을 위해 마련됐다.


훈련에는 전북도, 서부지방산림청, 익산산림항공관리소, 임실소방서, 경찰, 군부대, 임실군, 진안군 관계 공무원과 산불전문예방진화대 등 200여 명이 참여했으며, 실제 산불 발생 상황을 가정하고 지휘·통제·진화 전 과정 실전형 통합훈련을 진행했다.

훈련 주요 내용으로는 ▲산불 현장 통합지휘본부 운영 ▲주민 대피 및 주요시설 보호 ▲산불 진화 헬기 공중 진화 훈련 ▲산불 진화 인력 및 장비 동원 등이다.


산불 신고 접수된 이후 산불 상황 관제시스템을 활용한 신속한 상황 전파와 인력 및 장비 투입, 산불 현장 통합지휘본부 설치 및 상황판단 회의, 지상·공중 합동 진화 등 실전을 방불케 하는 시뮬레이션 훈련이 이뤄졌다.


심 민 군수는 "초고속·초대형 산불로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 초기 대응과 유관기관 협조 체계 구축이 어느 때보다 중요하다"며 "이날 훈련을 통해 각 기관이 산불 재난을 위해 유기적으로 협력하고 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 진화 역량을 강화하는 계기가 됐다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
