본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순전남대병원, 퇴원손상심층조사사업 복지부장관 표창

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.19 10:48

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
‘퇴원손상심층조사사업’을 통해 국가 차원의 손상 예방, 보건의료 전략 마련에 핵심 역할을 한 화순전남대병원 의무기록팀. 화순전남대병원 제공

‘퇴원손상심층조사사업’을 통해 국가 차원의 손상 예방, 보건의료 전략 마련에 핵심 역할을 한 화순전남대병원 의무기록팀. 화순전남대병원 제공

AD
원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 정부가 시행하는 퇴원손상심층조사사업 참여를 통해 국가 손상 예방 정책 수립에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부장관 표창을 받았다고 19일 밝혔다.


화순전남대병원은 각종 손상 환자의 의무기록 통계정보를 지속적으로 제공하며 정확하고 체계적인 자료 관리, 성실한 조사 수행 등을 통해 보건의료 정책 발전과 국민 건강 증진에 힘써온 점이 높이 평가됐다.

이번 표창은 질병관리청이 최근 개최한 '제1회 손상예방의 날' 기념행사에서 수여됐다.


화순전남대병원 의무기록팀은 퇴원손상심층조사사업에 적극적으로 참여하며 손상 원인과 발생 양상에 대한 심층 정보를 수집·제공해 국가 차원의 손상 예방, 보건의료 전략 마련에 핵심 역할을 해왔다.


'퇴원손상심층조사사업'은 퇴원환자를 대상으로 손상 원인과 경과를 조사해 정확한 예방 정책과 치료 전략 기반을 마련하는 국가 단위 손상감시체계다.

민정준 병원장은 "이번 수상은 신뢰성 높은 보건의료 정보 생산을 위한 병원의 노력이 인정받은 결과다"며 "앞으로도 손상 예방을 위한 연구와 정책 지원에 적극 협력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기