고창군, AI 유행 대비 '인체감염예방 교육·모의훈련' 실시

전북 고창군보건소가 지난 18일 보건소 2층 대회의실에서 조류인플루엔자(AI) 유행에 대비해 AI 인체감염예방 교육 및 모의훈련을 실시했다.

19일 보건소에 따르면 최근 국내외 가금류·야생조류에서 고병원성 AI가 지속 확인되고 있어 지역사회 감염 차단을 위한 예방교육과 상황 발생 시 고위험군 보호, 초기 대응 역량 확보에 대한 모의훈련이 진행됐다.

교육에서는 AI 인체감염증의 개요, 전파경로, 주요 증상 등 기본 정보뿐 아니라 고위험군 관리 절차를 중점적으로 다뤘다.

특히 AI 발생 농가 종사자, 살처분 참여자, 대응요원 등을 대상으로 계절 인플루엔자 예방접종, 참여 불가능자 기준, 개인보호구 착·탈의 방법, 증상 발생 시 대응 요령 등을 상세하게 안내했다.

또 항바이러스제 투약 기준이 '무증상자 일괄투약'에서 '유증상자 중심 투약'으로 변경된 최신 지침도 공유하여 현장 대응의 실효성을 높였다.

교육 후 진행된 모의훈련에서는 Level-D 개인 보호복 착·탈의 실습을 통해 오염 방지 절차를 반복 숙달하고, 현장에서의 안전성과 감염 차단 능력을 강화했다.

유병수 보건소장은 "AI는 사람 간 전파 가능성은 낮지만 감염 시 중증으로 이어질 수 있어 고위험군 중심 예방 관리가 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육과 모의훈련을 통해 현장 대응체계를 더욱 강화하고, 지역사회 감염 차단을 위해 철저한 감시·관리로 주민 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.





