본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

고창군, AI 유행 대비 '인체감염예방 교육·모의훈련' 실시

호남취재본부 표영길

입력2025.11.19 10:44

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전북 고창군보건소가 지난 18일 보건소 2층 대회의실에서 조류인플루엔자(AI) 유행에 대비해 AI 인체감염예방 교육 및 모의훈련을 실시했다.

고창군보건소가 지난 18일 보건소 2층 대회의실에서 조류인플루엔자(AI) 유행에 대비해 AI 인체감염예방 교육 및 모의훈련을 실시했다. 고창군 제공

고창군보건소가 지난 18일 보건소 2층 대회의실에서 조류인플루엔자(AI) 유행에 대비해 AI 인체감염예방 교육 및 모의훈련을 실시했다. 고창군 제공

AD
원본보기 아이콘

19일 보건소에 따르면 최근 국내외 가금류·야생조류에서 고병원성 AI가 지속 확인되고 있어 지역사회 감염 차단을 위한 예방교육과 상황 발생 시 고위험군 보호, 초기 대응 역량 확보에 대한 모의훈련이 진행됐다.


교육에서는 AI 인체감염증의 개요, 전파경로, 주요 증상 등 기본 정보뿐 아니라 고위험군 관리 절차를 중점적으로 다뤘다.

특히 AI 발생 농가 종사자, 살처분 참여자, 대응요원 등을 대상으로 계절 인플루엔자 예방접종, 참여 불가능자 기준, 개인보호구 착·탈의 방법, 증상 발생 시 대응 요령 등을 상세하게 안내했다.


또 항바이러스제 투약 기준이 '무증상자 일괄투약'에서 '유증상자 중심 투약'으로 변경된 최신 지침도 공유하여 현장 대응의 실효성을 높였다.


교육 후 진행된 모의훈련에서는 Level-D 개인 보호복 착·탈의 실습을 통해 오염 방지 절차를 반복 숙달하고, 현장에서의 안전성과 감염 차단 능력을 강화했다.

유병수 보건소장은 "AI는 사람 간 전파 가능성은 낮지만 감염 시 중증으로 이어질 수 있어 고위험군 중심 예방 관리가 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육과 모의훈련을 통해 현장 대응체계를 더욱 강화하고, 지역사회 감염 차단을 위해 철저한 감시·관리로 주민 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기