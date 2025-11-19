포바이포, 안동댐 주변 야간경관 사업 수주

콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 기업 포바이포 포바이포 389140 | 코스닥 증권정보 현재가 8,430 전일대비 240 등락률 -2.77% 거래량 22,378 전일가 8,670 2025.11.19 09:15 기준 관련기사 포바이포, 일본 최대 전자장비 전시회서 'AI 픽셀 스트림' 선보인다 포바이포, 유상증자 통해 AI 솔수션 사업 신성장 동력 마련포바이포, 유상증자 통해 AI 솔수션 사업 신성장 동력 마련 전 종목 시세 보기 close 는 안동댐 주변 야간경관 개선사업 1단계 '미디어 연출 설비 콘텐츠 제작 및 설치' 부문 수주 계약을 완료했다고 19일 밝혔다.



포바이포가 수주한 프로젝트는 경상북도 대표 야간 관광 명소로 유명한 안동댐 주변 월영공원과 월영교에 초대형 미디어아트 전시를 설치하는 사업이다. 해당 사업은 약 430m 거리에서 투사 가능한 고출력 프로젝터를 설치해 안동의 역사·문화·스토리를 재해석한 영상을 제공한다.

초고화질 영상 콘텐츠 제작에 특화된 포바이포는 이번 프로젝트에서 전체 사업 기획을 비롯 초실감 콘텐츠 제작까지 다양한 과업을 수행한다. 사업 규모는 총 20억원 규모로 포바이포는 약 11억원(지분율 51%)의 수주 계약을 체결했다.

사업 수주 계약은 포바이포의 야간 경관 개선 사업 성공사례가 주요 지방자치단체 사이에서 입소문을 타며 좋은 평가를 받고 있었던 것과 무관하지 않다. 포바이포는 지난 해 강원도 속초시와 함께 속초 해수욕장 모래사장에 길이 약 70m, 폭 25m의 야외 미디어아트 전시 '빛의 바다, 속초'를 기획, 조성했다. 해당 전시는 올 여름 속초 해수욕장 방문객 증가 요인으로 꼽힐 만큼 큰 인기를 끌었으며 한국디자인진흥원에서 주관하는 굿디자인 어워드에서 은상(중소벤처기업부 장관상)을 수상하는 등 디자인적 가치도 인정받고 있다.

포바이포 전시사업부 봉영수 본부장은 "안동 야간경관 개선사업은 포바이포가 보유한 초고화질 미디어 콘텐츠 기술력과 오랜 시간 진행해온 다양한 미디어아트 전시 조성 노하우를 집대성한 공간이 될 것"이며 "야간 관광으로 이미 유명한 월영공원 월영교에서 더욱 환상적인 관광 경험을 가능하게 할 것"이라고 말했다.

포바이포는 최근 지자체 발주 사업 수주가 빠르게 늘어나며 전시 사업 부문에서 뚜렷한 성장세를 보이고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



