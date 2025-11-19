주머니에 손 넣고 뒷짐 지고…日 당국자 만난 中 국장 매너 '입길'

中, "대만 유사시 발언 즉각 철회"

日, "참수 발언 부적절" 강력 항의

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 촉발된 중·일 갈등이 베이징에서 열린 국장급 협의에서도 좁혀지지 않았다. 이 가운데 회담 직후 중국의 류진쑹 국장이 주머니에 손을 넣거나 뒷짐을 지고 일본 측을 응대하는 장면이 담긴 영상이 온라인에서 빠르게 확산하고 있다.

중국 위위안탄톈에 게시된 영상 속 류진쑹 중국 외교부 국장(오른쪽), 가나이 마사아키 일본 외무성 국장의 모습.

18일 중국 관영매체 CCTV 계열 사회관계망서비스(SNS) 계정 '위위안탄톈'에는 두 국장의 회동 직후 장면이 담긴 영상이 게시됐다. 영상 속에서 류 국장은 한 손을 주머니에 넣은 채 굳은 표정으로 가나이 국장을 내려다보고 가나이 국장은 고개를 숙인 채 상대의 발언을 듣는 모습을 보였다.

짧은 영상에는 류 국장이 강경한 태도로 가나이 국장을 응대하는 장면과 가나이 국장이 다소 난처해 보이는 표정으로 서 있는 모습 등이 연달아 포착됐다. 전후 설명 없이 편집된 화면이지만 일본 입장에서는 굴욕적으로 비칠 수 있다는 반응이 나오고 있다. 해당 영상이 중국의 CCTV SNS에 게시된 점으로 미뤄 중국 측이 의도적으로 영상을 공개하고 확산하려 했다는 관측도 제기된다.

류 국장과 가나이 국장은 이날 베이징에서 국장급 회담을 진행했다. 중국 측은 회담에서 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 관련 발언을 즉각 철회해야 한다는 기존 입장을 재확인했다.

가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장(왼쪽)이 18일 베이징에서 류진쑹 중국 외교부 아주사 사장(아시아 국장·맨 오른쪽)과 협의를 마친 뒤 이동하고 있다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "다카이치 총리의 발언은 '하나의 중국' 원칙과 양국 간 4개 정치문서 정신을 심각하게 위반했다"며 "중국 국민의 강한 공분을 일으켰다"고 지적했다. 이어 "일본은 잘못된 발언을 즉각 철회하고 문제를 일으키는 행위를 중단하며 잘못을 바로잡아 중일 관계의 정치적 기반을 지킬 것을 엄중히 촉구했다"고 전했다.

반면 일본 외무성은 협의 후 보도자료를 통해 가나이 국장이 최근 중국 총영사관 관계자의 '다카이치 총리 참수' 발언에 대해 "매우 부적절하다"며 강하게 항의했다고 밝혔다. 아울러 중국이 자국민 대상 '일본 여행 자제령'을 발표한 데 대해서도 "일본의 치안 상황은 달라진 것이 없다"고 반박했다. 일본은 중국 내 거주 일본인의 안전 확보도 요청했다.

이번 협의는 다카이치 총리가 지난 7일 '대만 유사시가 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 존립위기 사태에 해당할 수 있다'고 발언한 뒤 악화한 중·일 관계 속에서 개최됐다. 이후 중국은 일본 대사를 초치해 항의하고 자국민에게 일본 방문 자제를 권고했으며 일부 우호 행사 취소·일본 영화 개봉 연기 등 제재성 조치를 잇달아 내놨다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



