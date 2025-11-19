美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

발표 지연 실업청구 지표 일부 공개

미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 기간인 지난 10월 중순 미국의 실업수당 청구 건수가 낮은 수준을 유지한 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 미 노동부가 공개한 주간 실업수당 청구 통계를 보면 지난 10월 12~18일 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 23만2000건으로 집계됐다.

직전 통계치인 지난 8월 24일~9월 30일 4주간 평균 청구 건수는 23만7000건이었다. 셧다운 기간에도 신규 실업수당 청구 건수에 큰 변화가 없었다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 10월 12~18일 195만7000건으로, 직전 통계치의 4주간 평균치(192만7000건) 대비 소폭 상승하는 데 그쳤다.

미 노동부의 실업수당 청구 통계는 주간 단위 속보성 지표로 변동성이 크다. 그러나 미 고용 상황 변화를 신속히 반영한다는 점에서 월가가 주시하는 경제지표 중 하나다.

노동부는 통상적으로 매주 목요일 아침 해당 통계를 발표한다. 그러나 셧다운 여파로 9월 25일 발표를 끝으로 최근까지 실업수당 청구 통계를 공개하지 않았다. 이날은 사전 공지나 설명 없이 10월 12~18일분 통계만 업데이트했다.

1주일 치 단편적인 자료이나 이번에 업데이트된 통계는 10월 중순까지 큰 해고 없이 미국의 실업률이 안정된 상황을 유지했을 가능성을 시사한다.

칼 와인버그 하이 프리퀀시 이코노믹스 수석 이코노미스트는 "이번 보고서에는 셧다운 기간 해고가 급증했다는 널리 퍼진 주장을 뒷받침할만한 근거가 없다"며 "이는 시장에 안도감을 줄 것이며, 12월 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대도 낮출 것"이라고 말했다.

시카고 연방준비은행(연은)이 자체 집계해 지난 6일 공개한 월간 고용상황 지표에서도 10월 실업률이 4.36%로 9월(4.35%)과 유사한 수준으로 나타났다.

한편 미 노동부는 셧다운으로 지연됐던 9월 고용보고서를 오는 20일 발표할 예정이다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 9월 고용보고서가 실업률 통계를 포함하지 않은 '반쪽 보고서'가 될 것이라고 예고했다.





