[클릭 e종목]"롯데관광개발, 시총 3조 가능…현재 저평가 구간"

하나증권은 18일 롯데관광개발에 대해 구조적인 실적 턴어라운드와 함께 저평가 구간에 머물러 있어 중장기 시가총액 3조원을 넘어설 수 있을 것이라고 전망했다.

이기훈 하나증권 연구원은 "향후 2년간 보수적인 실적 전망에도 2027년 예상 주가수익비율(PER)이 14배에 불과한 저평가 구간"이라며 "컨센서스 실적 상향 가능성이 가장 높다"고 평가했다. 이어 "올해 하반기 대규모의 CB들이 상환 혹은 전환되며 오버행을 소화했고 주가가 기간 조정마저 거쳤기에 내년까지 높은 상승을 전망한다"며 레저 업종 내 최선호주로 꼽았다.

실적 개선 속도는 시장 전망치를 크게 앞서고 있다. 한중 관계 개선 이후 카지노 고객에게 제공되는 호텔 룸 콤프 비중이 "1600객실 중 1분기 31%→2분기 42%→3분기 49%로 가파르게 상승하면서 방문객 수·드랍액·매출액 모두 사상 최대를 달성하고 있다"고 설명했다. 높은 공헌영업이익률 구조 덕분에 실적 레버리지가 극대화되고 있으며, 회사는 3개 분기 연속 실적 서프라이즈를 기록했다.

실제로 영업이익은 3분기 530억원에 이어 4분기에도 400억원 이상이 예상되는 가운데, 그는 "내년 컨센서스 영업이익 전망치는 약 1850억원으로 올해 하반기의 2배도 안 되는 수준"이라며 여전히 시장 추정치가 보수적이라고 지적했다. 또한 "10년 전에 있었던 파라다이스의 가파른 상승 사이클을 기억한다면 계속 전망치가 상향될 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다.

중장기 성장성도 주목된다. 이 연구원은 콤프 비중이 70%까지 확대될 경우 "연간 카지노 매출액이 7000억원 내외까지 상승할 것이며(2027년 예상 6200억원), 실적 레버리지를 감안할 때 영업이익은 연간 2500억원 내외까지도 충분히 상승 가능하다"고 내다봤다.

재무 구조 개선 속도도 빠를 것으로 예상된다. 그는 "연간 영업이익 2000억원만 가정해도 EBITDA 기준 3000억원에 가까운 현금흐름이 발생한다"며 "이 현금이 장기차입금 상환에 활용될 경우 변수가 없다면 2028~2029년 전액 상환 가능할 것"이라고 전망했다. 내년 하반기부터는 수수료 없는 중도상환 또는 리파이낸싱도 가능해 금융비용이 빠르게 감소할 것으로 보인다. 또한 "누적 결손금만 1조원이 넘어 당분간 법인세도 제한적"이라며 차입 부담 해소 이후에는 높은 배당 가능성도 열려 있다고 분석했다.

그는 중장기적으로 영업이익 2500억원, 순이익 2000억원 달성이 가능하다는 점을 전제로 "목표 PER 15배만 적용해도 3조원 이상의 시가총액이 가능하다"고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



