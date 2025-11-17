무디스, LG화학·LG엔솔 신용등급 강등…2차전지 업종 긴장감↑

Baa1→Baa2로 강등

시설 증설에 부채 많고 수익성 우려

글로벌 신용평가사 무디스가 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 5,500 등락률 -1.35% 거래량 264,512 전일가 407,500 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 LG화학, 글로벌 고객 초청 ‘전기차 소재 콘퍼런스’ 개최[클릭 e종목]"LG화학, 양극재 공급계약 체결…긍정적인 고객사 다변화"중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 전 종목 시세 보기 close 과 자회사 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 463,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 157,725 전일가 463,000 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 LG엔솔, 국내서 첫 ESS용 LFP 생산…공급망 국산화 '시동'반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감' 전 종목 시세 보기 close 의 신용등급을 각각 한 단계씩 강등시켰다. 국내 신용평가사들도 연말 정기 신용평가를 앞둔 만큼 화학 및 2차전지 업종 전반에 불안감이 번지는 분위기다.

17일 금융투자업계에 따르면 무디스는 최근 LG화학의 신용등급을 'Baa1'에서 'Baa2'로 낮췄다. 지난해 12월 A3에서 Baa1로 내린 지 1년도 안 돼 또 강등했다. LG엔솔의 신용등급도 LG화학과 같은 'Baa2'로 변경했다. Baa2는 다른 주요 글로벌 신평사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치의 'BBB'에 해당하는 등급이다.

무디스 측은 이번 결정에 대해 "최근 수년간 배터리 시설 증설에 따른 부채 증가와 석유화학 시장 및 전기차(EV) 배터리 시장 공급 과잉으로 인한 수익성 압박을 반영한 결과"라고 설명했다.

무디스는 LG화학의 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 조정 순부채가 지난해 3.3배에서 올해와 내년 3.4∼3.7배 수준으로 오를 것으로 봤다. 다만 등급 전망은 '안정적'을 유지했다.

LG화학은 LG엔솔의 지분 79.4%를 갖고 있고, 사업적 연관성이 커 두 회사의 신용도는 밀접하게 연계된다. 무디스도 등급 분석의 초점을 주로 LG화학의 연결 재무제표에 맞췄다고 부연했다.

국내 신평사의 연말 평가에도 부정적 영향이 예상된다. LG화학의 국내 신용등급은 'AA+'지만 전망은 '부정적'으로 유지되고 있어 업황 개선 없이는 등급 하향 조정 가능성이 남아있다. 화학 업종 전반에 '부정적' 전망이 많은 만큼 줄줄이 신용도 강등이 이어질 수도 있다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



