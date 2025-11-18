본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

용품/장비

[위너스 클럽]솅크, 옛것이 좋다

노우래기자

입력2025.11.18 01:00

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

버터필드 버뮤다 챔피언십서 242전 243기
8년 된 핑 G400 드라이버 다시 장착
2017년 타이틀리스트 제작 프로 V1 골프공

선택이 탁월했다.


애덤 솅크(미국)의 이야기다. 그는 16일(현지시간) 버뮤다 사우샘프턴의 포트 로열 골프코스(파71·6828야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십(총상금 600만달러)에서 정상에 올랐다. 2018년 데뷔 이후 242전 243기에 성공했다. 우승 상금은 108만달러(약 16억원)다.

솅크는 이번 대회를 앞두고 승부수를 던졌다. 예전 클럽을 캐디백에 넣었다. 페어웨이 우드를 빼고 핑 i210 롱 아이언을 챙겼다. 일주일 내내 버뮤다의 거센 바람을 이겨내기 위한 클럽 구성이었다. 최종일 대회장은 시속 40마일이 넘는 돌풍이 불었다. 솅크는 페어웨이 우드가 없는 독특한 클럽 세팅으로 타수를 잃지 않고 이븐파 71타를 선전했다.

애덤 솅크는 버터필드 버뮤다 챔피언십에서 8년 된 핑 G400 드라이버를 잡고 정상에 올랐다. 사우샘프턴(버뮤다)=AFP연합뉴스

애덤 솅크는 버터필드 버뮤다 챔피언십에서 8년 된 핑 G400 드라이버를 잡고 정상에 올랐다. 사우샘프턴(버뮤다)=AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

솅크는 8년 된 핑 G400 드라이버를 사용했다. 아이언도 핑 i210은 2번부터 5번까지만 잡았다. 대신 6번부터 피칭 웨지까지 미즈노 MP-18 SC 아이언을 잡았다. 솅크는 2001년에 출시된 오디세이 트라이 핫 로시를 꺼내 들었다. 골프공도 2017년 타이틀리스트 제작한 프로 V1이었다.


솅크는 이번 대회에서 안정적인 기량을 뽐냈다. 나흘 동안 페어웨이 안착률 57.14%(공동 20위), 그린 적중률 62.50%(공동 26위), 벙커 세이브율 66.67%(공동 13위), 스크램블 능력 81.48%(3위), 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수 1.73개(22위)를 기록했다. 이 대회 전까지 페덱스컵 순위가 134위였던 그는 생애 첫 우승으로 시드 문제를 해결했다.


<버터필드 버뮤다 챔피언십 우승 당시 사용 클럽>

드라이버: 핑 G400(9도)

아이언: 핑 i210(#2-5), 미즈노 MP-18 SC(#6-PW)

웨지: 타이틀리스트 보키 SM10(52, 56, 60도)

퍼터: 오디세이 트라이-핫 로시

공: 타이틀리스트 프로 V1 *자료제공=PGA 투어




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기