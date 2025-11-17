본문 바로가기
순천 시민 1인 20만원 '민생회복지원' 580억 원 포함…2회 추경

호남취재본부 이경환기자

입력2025.11.17 14:37

최종예산 1조 9천450억 편성
1회 추경 대비 13.3% 증가
민생회복지원금 580억 원
순천만국가정원 수입 등 전액 시비

순천시 전 시민 1인당 20만원 '민생회복지원금' 예산 편성. 순천시 제공

전남 순천시는 2025년 제2회 추가경정예산안으로 1조 9,450억 원(13.3% 증)을 증액 편성해 17일 순천시의회에 제출했다고 밝혔다.


이는 제1회 추가경정예산 대비 2,279억 원 증가한 규모이다. 일반회계는 2,255억 원(16.1%)이 증액된 1조 6,269억 원, 특별회계는 24억 원(0.8%)이 증액된 3,181억 원이다.

이번 추경안에는 순천 시민에게 1인당 20만원을 지급하는 '민생회복지원금' 580억 원이 포함됐다. 물가 상승과 경기 둔화로 어려움을 겪는 서민과 자영업자들의 부담을 덜고 지역경제를 활성화하기 위한 마중물을 전액 시비로 편성했다. 해당 재원은 순천만국가정원 등 주요 관광지 운영 수입 증대분과 예산조정을 통해 준비됐다.


시는 이번 추경 예산안이 의회에서 확정되는 즉시 12월 중 지역화폐인 '순천사랑상품권'으로 지급할 예정이며 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 회복, 시민 생활 안정 지원 등 직접적인 지역경제 선순환에 상당한 효과를 기대하고 있다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

