KB국민은행, 중진공과 중소기업 재직자 지원 '맞손'

KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단과 '중소기업 재직자의 자산형성과 장기근속 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 17일 체결했다.

이날 서울 중구 은행연합회관에서 열린 협약식에는 한성숙 중소벤처기업부 장관, 강석진 중소벤처기업진흥공단 이사장, 곽산업 KB국민은행 개인 고객그룹 부행장 및 참여기관 관계자들이 참석했다.

이번 MOU를 바탕으로 KB국민은행은 '중소기업 재직자 우대저축' 취급 은행으로 선정됐다. 다음 달 'KB 중소기업 재직자 우대저축'을 출시할 예정이다.

'KB 중소기업 재직자 우대저축'은 소득과 연령 제한이 없는 상품으로 근로자 납입금(월 10~50만원)의 20%에 해당하는 금액을 재직 중소기업이 기업지원금으로 납입해 중소기업 재직자의 자산형성을 지원하는 상품이다. 중소기업 재직자 우대 저축공제에 참여하는 중소기업은 기업지원금에 대한 법인세 감면 혜택을 받을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 상품이 약 2000만명에 이르는 중소기업 재직자들의 안정적인 자산 형성에 도움을 주고, 기업의 더 나은 근무환경 조성을 돕는 상생 금융 모델로 자리 잡기를 바란다"며 "앞으로도 우리 경제의 핵심축인 중소기업과 재직자의 성장을 뒷받침하는 금융의 사회적 역할을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





