주한미군사령관, 뒤집힌 지도에 "韓서의 억제력, 인태 전체 안정에 기여"

유제훈기자

입력2025.11.17 12:01

美해군총장 "韓 핵잠, 中견제 활용될것"

제이비어 브런슨 주한미군사령관(미 육군 대장)은 17일 이른바 '뒤집힌 동아시아 지도', 즉 동쪽이 위인 지도(East-Up Map)와 관련해 "한국의 지리적 위치는 취약점이 아니라 전략적 이점이며, 이곳에 배치된 전력은 가장 구체적이고 실질적인 억제력"이라면서 "인도·태평양 전체의 안정으로 확장돼 기여할 것"이라고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

브런슨 사령관은 이날 국방부 기자단과 진행한 서면 인터뷰에서 "한국의 지리적 위치는 북한·중국·러시아로 이어지는 세 방향의 경쟁 축에 동시에 영향을 미칠 수 있는 독특한 이점을 제공한다"고 했다.


뒤집힌 지도는 한반도를 중심으로 남북을 180도 뒤집은 것으로, 북·중·러는 물론 일본·대만·필리핀까지 폭넓게 담고 있는 지도다. 앞서 주한미군이 올 초 내부교육용으로 마련한 이 지도는 주한미군이 대(對)중국 견제 등으로 역할을 확대하려는 구상을 담은 것이란 평가다.

브런슨 사령관은 "이 지도의 관점에서는 한국·일본·필리핀이 세 개의 분리된 양자 관계가 아니라 하나의 연결된 네트워크"라면서 "이 구조는 특히 북한 위협을 대비하는 신뢰성 있는 연합 억제력, 즉 한반도에서 시작되는 동맹의 기본 임무를 더욱 공고히 하는 효과가 있다"고 했다.


그는 지도 공개 배경과 관련해 "한반도는 오랫동안 전방에 위치한 외곽 거점처럼 인식돼 왔으나, 관점을 바꾸면 접근성·도달성·영향력을 갖춘 전략적 중심 위치로 보인다"면서 "어느 방향에서든 비용(cost)을 부과할 수 있는 태세를 유지하는 것이 한반도의 첫 번째 방어선을 견고하게 하는 핵심 요소"라고 했다.


브런슨 사령관은 한반도 주둔 전력이 이미 방어선 내부(inside the defensive perimeter)에 위치해 있다고 언급한 데에 대해선 "우리는 먼 거리에서 전력을 투사하는 구조가 아니라 내부에서 작전하는 위치에 있다"고 했다. 브런슨 사령관은 또 "인도·태평양 지역의 위협은 진화하고 있으며, 북한의 미사일 능력 고도화를 포함해 국가·비국가 차원의 다양한 도전이 존재한다"고 말했다.

한편 대릴 커들 미국 해군참모총장은 지난 14일 서울 모처에서 진행된 기자들과의 인터뷰에서 한국이 핵추진잠수함 건조 추진을 공식화한 데 대해 "중국을 억제하는 데 활용되리라는 것은 자연스러운 예측"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
