본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

이재명 대통령, 관봉권·쿠팡 의혹 상설특검에 안권섭 임명

송승섭기자

입력2025.11.17 08:43

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 '관봉권 띠지 폐기 의혹' 및 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹' 진상규명을 위한 상설특별검사로 안권섭 법무법인 대륜 대표변호사를 임명했다고 17일 대통령실이 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 대통령이 지난 16일 이같이 결정했다고 밝혔다. 지난 14일 상설특검 추천위는 박경춘·안권섭 후보를 지명한 바 있다.

이 대통령이 임명권을 행사함에 따라 상설특검은 거부권 행사 없이 즉시 가동된다. 특검과 함께 특검보 2명, 파견검사 5명 등이 구성되고, 수사는 최대 90일간 이뤄진다.


관봉권 띠지 분실 사건은 지난해 12월 서울남부지검이 건진법사 전성배 씨 자택에서 압수한 1억6500만원 중 5000만원에 둘린 관봉권 띠지가 증거 보존 과정에서 사라진 사건이다. 띠지에는 검수 일자와 담당자 이름이 기록돼있어 핵심 증거가 인멸됐다는 논란이 일었다.


쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹은 엄희준 광주고검 검사가 올해 4월 CFS(쿠팡풀필먼트서비스) 퇴직금 미지급 사건을 담당한 문지석 검사에게 무혐의 처분을 강요했다는 내용이다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기