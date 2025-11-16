중동 방문 강훈식, UAE에 李대통령 친서 전달 "AI·방산 등 성과 준비"

李대통령 UAE 국빈방문 예정

강훈실 비서실장, 전략경제협력 특사 자격으로 방문

대통령 전략경제협력 특사 자격으로 중동을 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 아랍에미리트(UAE) 대통령에게 이재명 대통령의 친서를 전달했다고 밝혔다.

강 실장은 16일 페이스북 글을 통해 "무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방하고 양국 간 협력관계를 한 단계 높이고자 하는 뜻이 담긴 대통령 친서를 직접 전달했다"고 했다.

그러면서 그는 "돌아오는 월요일 대통령의 첫 번째 국빈 방문이 UAE에서 이뤄진다"며 "인공지능(AI)·방산기술·에너지·물류 등 핵심 협력 분야에서 가시적 성과를 만들고 문화·할랄 식품 등으로 확대하는 방안을 준비하고 있다"고 부연했다.

이어 강 실장은 UAE와 협력관계를 총괄하는 한국 담당 특사인 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비행정청장과 아부다비국영석유공사(ADNOC) 사장을 겸하는 술탄 알 자베르 산업첨단기술부 장관을 만났다고 소개했다. UAE 국부펀드 무바달라가 투자해 설립한 AI·첨단기술 전문 투자회사 등도 방문했다고 전했다.

강 실장은 "칼둔 청장은 국무장관, AI와 보건의료 담당 장관, 방산 업무 담당 첨단기술 연구위원회 사무총장 등을 동석시키며 이번 회담에 진심인 모습을 보여줬다"며 "이후엔 직접 칼둔 청장이 자택에 초대해 오찬을 함께하며 편안히 필요한 얘기를 나눴다"고 설명했다.

한편 강 실장은 "UAE가 더는 전통 지하자원 수익에만 의존하지 않고 AI와 청정에너지 기술 등 미래에 집중하고 있음을 알 수 있었다"면서 "변화된 국제정세에 발맞춰 양국 간 협력 분야가 전방위적으로 확대될 가능성도 확인했다"고 소개했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



