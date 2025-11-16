금융위 "소상공인 경쟁력 강화 지원에 3.3조원 투입"

3.3조원 규모 '소상공인 성장촉진 보증부대출' 출시

17일부터 은행별 순차 출시

금융위원회는 소상공인에게 경쟁력 강화 자금을 제공해 성장을 지원하는 '소상공인 성장촉진 보증부 대출'이 17일부터 은행별 순차적으로 출시된다고 16일 밝혔다.

소상공인 성장촉진 보증부 대출은 작년 12월 발표한 은행권 맞춤형 소상공인 지원방안에 따른 상생보증·대출이다. 매출액 증대 등 경쟁력 강화계획을 입증한 소상공인에게 최대 1억원(개인사업자는 5000만원), 최대 10년 분할상환(최대 3년 거치) 조건의 보증부 대출을 제공한다.

은행이 신용보증재단중앙회(지역신용보증재단)에 3년간 3000억원을 출연하고 이를 바탕으로 보증부대출을 총 3조3000억원 규모로 제공한다. 성장촉진 보증부 대출은 은행권과 지역신용보증재단 간 위탁보증 방식으로 진행되며 소상공인의 경쟁력 보유 등을 전제로 자금을 제공해 소상공인의 성장을 지원한다.

은행이 보증서를 심사·발급하는 위탁보증이므로 소상공인은 보증서 발급을 위해 지역신보를 방문할 필요가 없어 은행에서 원스톱으로 편리하고 신속하게 보증부대출을 받을 수 있다고 정부는 강조했다.

성장촉진 보증부 대출은 현재 사업체를 운영중이고 신용평점 710점 이상 및 업력 1년 이상이면서 수익성·매출액 증대 등 일정 수준의 경쟁력 강화 요건을 입증한 소상공인을 대상으로 '경쟁력 강화 자금'을 제공한다. 키오스크 등 스마트기술 도입내역을 제출하거나 고용 근로자 수가 증가하는 등 경쟁력 강화계획을 입증할 수 있는 소상공인이 신청 대상이다. 소상공인이 운영하는 사업과 관련해 지역신보, 소상공인시장진흥공단, 지방정부에서 주관하는 일정 요건의 컨설팅을 받은 소상공인의 경우도 신청 가능하다.

17일에는 농협·신한·우리·국민·IBK·SC제일·수협·제주 8개 은행이 먼저 출시하고, 오는 28일에는 하나·아이엠·부산·광주·전북·경남 6개 은행이 출시할 예정이다. 전과정을 비대면으로 구현해야하는 카카오·토스·케이뱅크 3개 인터넷은행은 내년 초 출시 예정이다.

금융위는 한편 지난 9월4일 출시한 소상공인 더드림(The Dream) 패키지 역시 순차적으로 출시되고 있다고 밝혔다. 소상공인 더 드림 패키지는 성실상환 소상공인을 대상으로 창업, 성장, 경영애로 등 상황에 맞는 특별자금을 10조원 규모로 공급하는 상품이다.

대책발표 이후 준비 과정을 거쳐 각 상품을 순차적으로 출시하고 있으며 지난 7일 마지막 2개 상품인 기업은행의 '소상공인 가치성장대출(1.5조원)'과 '골목상권 소상공인 활력대출(1조원)을 출시했다고 설명했다.





