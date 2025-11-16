대전시립무용단, 창단 40주년 기념 '축축축 찬(讚)·Me' 공연

오는 21~22일 대전시립연정국악원 큰마당

대전시립무용단이 창단 40주년을 기념한 정기공연 '축축축 찬(讚)·Me'를 오는 21일과 22일 양일간 대전시립연정국악원 큰마당 무대에 서 공연한다

'축축축 찬(讚)·Me'는 '축하하고, 축복하고, 찬미한다'는 뜻으로, 창단 40주년을 맞아 무용단의 지난 시간을 돌아보고 그동안 함께해 준 시민에게 감사의 마음을 전하는 특별한 무대이다.

공연은 불혹의 여인을 주인공으로, 그녀의 삶과 시민의 사연을 엮어 한 편의 이야기로 구성된다. '실타래', '축구공' 등 풍속 돌잔치를 상징하는 소품과 축제 장면을 통해 기쁨과 도전, 감동을 춤으로 풀어내며 관객에게 따뜻한 울림을 전한다.

특히 이번 공연은 대전시민들이 직접 보내온 사연을 바탕으로 대본을 완성해 더욱 깊은 공감을 선사한다. 무대 위에 특별석을 마련한 '관객 참여형' 형식으로 진행되며, 관객은 무용수와 같은 공간에서 호흡하며 단순한 관람을 넘어 무대의 일부가 되는 특별한 경험을 하게 된다.

대전시립무용단은 이를 위해 사전 공고를 통해 시민 사연과 특별석 관람객을 모집했으며, 시민이 함께 만드는 새로운 형태의 공연을 선보일 예정이다.

김수현 예술감독은 "40년 동안 이어온 시민과의 인연을 무대 위에서 다시금 꽃피우는 자리"라며 "무용단과 시민이 함께 만들어가는 진정한 축제의 무대가 될 것"이라고 밝혔다.

관람은 초등학생 이상(2018년생부터) 가능하며, 예매는 대전시립무용단·대전시립연정국악원·NOL티켓 홈페이지 및 NOL티켓 콜센터에서 가능하며, 문의는 대전시립무용단으로 하면 된다.





